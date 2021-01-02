طريقة خسارة وزن كبيرة برجيم مشعل السريع 

يبحث عدد كبير جداً من الاشخاص حول العالم عن طريقة تخسيس كبيرة برجيم سريع. وهو ما يمكن ان يحققه اتباع رجيم مشعل الفعال. ومن الممكن تطبيق برنامجه بطرق مختلفة تقدم كل منها الى جانب حرق الدهون ونحت الجسم العديد من الفوائد. لكن افضلها تلك التي يتم اتباعها لمدة 7 ايام. وهذا ابرز ما يجب معرفته عن رجيم نشعل الذي يساعد على خسارة وزن كبيرة وسريعة.

قواد رجيم مشعل

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قبل معرفة كيفية خسارة وزن كبيرة عن طريقة تطبيق رجيم مشعل السريع من المهم الاطلاع على بعض قواعده المهمة.

- يقوم على عدم جمع النشويات والبروتينات الحيوانية في وجبة واحدة. فهضم النشويات يتم في وسط قلوي فيما تتم معالجة البروتينات في بيئة حمضية. ومن المكن ان يؤدي اجتماعهما إلى تراكم الدهون في الجسم.

- يجب تناول الفواكه في الصباح قبل موعد الفطور لأنها تساعد على تحفيز الجسم على الاستعداد لتناول الطعام.

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برنامج الرجيم



اليوم الاول

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الفطور. كوب من شرحات الأناناس. وبعد مرور ساعتين يمكن تناول ملعقة طعام من العسل مع كوب من الماء الفاتر.

وجبة خفيفة. كوب من خلاصة المردقوش.

الغداء. طبق من سلطة تحتوي على الجزر والخيار والخس والبصل والشمندر والطماطم وزيت الزيتون والليمون، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الاسمر، طبق فول من دون مواد دهنية.

وجبة خفيفة. قبضة من المكسرات النيئة الخالية من الدهون والملح.

العشاء. كوب من خلاصة اليانسون وبعد 30 دقيقة يمكن تناول طبق من السلطة التي تحتوي على مكونات سلطة الغداء، قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون.

اليوم الثاني

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الفطور. كوب من العنب وبعد ساعتين يمكن تناول ملعقة طعام من العسل وكوب من الماء الفاتر.

وجبة خفيفة. كوب من خلاصة نباتية من دون سكر.

الغداء. طبقة سلطة، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الاسمر او المصنوع من الحبوب الكاملة، طبق من شوربة العدس الخالية من الدهون.

وجبة خفيفة. قبضة من المكسرات النيئة.

العشاء. كوب من خلاصة نباتية مثل اليانسون وبعد 30 دقيقة يمكن تناول طبق من سلطة رجيم مشعل التي تحتوي على الجزر والخس والخيار والشمندر والبصل والطماطم وزيت الزيتون والليمون، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي.

اليوم الثالث

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الفطور. بضع حبات من التمر وبعد ساعتين يمكن تناول ملعقة طعام من العسل، كوب من الماء الفاتر.

وجبة خفيفة. كوب من خلاصة نباتية من دون سكر.

الغداء. طبق من سلطة رجيم مشعل، طبق من الفاصولياء البيضاء المطهوة على الخبار من دون لحم.

وجبة خفيفة. قبضة من المكسرات النيئة من دون دهون.

العشاء. كوب من خلاصة نباتية وبعد 30 دقيقة يمكن تناول طبق من سلطة مشعل.

اليوم الرابع

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الفطور. بضع حبات من التين او من الاناناس. وبعد 30 دقيقة يمكن تناول ملعقة طعام من العسل مع كوب من الماء الفاتر.

وجبة خفيفة. كوب من خلاصة نباتية مثل البردقوش من دون سكر.

الغداء. طبق من سلطة مشعل، طبق من المعكرونة الكاملة المطهوة مع السبانخ بطريقة صحية.

وجبة خفيفة. كوب من خلاصة اليانسون من دون سكر.

العشاء. طبق من سلطة مشعل، قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون.

اليوم الخامس

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الفطور. حبة برتقال وبعد 30 دقيقة يمكن تناول ملعقة طعام من العسل الطبيعي.

وجبة خفيفة. كوب من خلاصة نباتية من دون سكر.

الغداء. طبق من سلطة مشعل، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الاسمر، طبق من شوربة الشوفان الخالية من الدهون.

وجبة خفيفة. قبضة من الجوز.

العشاء. كوب من خلاصة نباتية خالية من السكر. وبعد 30 دقيقة يمكن تناول طبق من سلطة مشعل، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي مع الخضار المطهوة على البخار.



اليوم السادس



الفطور. بضع حبات من فاكهة موسمية وبعد مرور 30 دقيقة يمكن تناول ملعقة طعام من العسل الطبيعي مع كوب من الماء الفاتر.

وجبة خفيفة. كوب من خلاصة نباتية من دون سكر.

الغداء. طبق من سلطة مشعل مع طبق من الارز الاسمر المطهو على البخار.

العشاء. كوب من خلاصة اليانسون وبعد 30 دقيقة يمكن تناول قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون.

اليوم السابع



الفطور. حبة تفاح وبعد 30 دقيقة يمكن تناول ملعقة كبيرة من العسل مع كوب من الماء الدافئ.

الغداء. كوب من خلاصة البردقوش، بعد 30 دقيقة يمكن تناول طبق من سلطة مشعل، طبق من المعكرونة الكاملة المحضرة مع صلصة الطماطم والخضار.

وجبة خفيفة. قبضة من المكسرات الخالية من الملح والدهون.

العشاء. كوب من خلاصة اليانسون وبعد 30 دقيقة يمكن تناول طبق من سلطة مشعل مع طبق صغير من البازيلاء والارز المطهوين على البخار وقطعة صغيرة من الخبز الاسمر. وهكذا يمكن بعد مرور هذه المدة ملاحظة حدوث خسارة وزن كبيرة.

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