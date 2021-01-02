كورونا حول العالم.. البرازيل تسجل 24 ألف إصابة وأمريكا تتجاوز الـ20 مليوناً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 1.835.399 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 84.382.650 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 59.642.271 مصابا حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

24 ألف إصابة جديدة بالبرازيل

سجلت البرازيل 24605 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و462 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، بأن مجموع عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى نحو 7.7 مليون إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 195411 حالة وفاة.





1409 إصابات جديدة بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الجمعة تسجيل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذه الحصيلة اليومية ترفع إجمالي عدد الإصابات إلى 139 ألفاً و471 إصابة، كما ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7687 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 721 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 112826.





28427 إصابة جديدة بأستراليا

ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في أستراليا إلى 28 ألفاً و427 شخصاً، والوفيات إلى 909 حالات، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعافى 25 ألفاً و762 شخصاً من مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 48 أسبوعاً.

61769 إصابة و917 وفاة بكوريا الجنوبية

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 61 ألفاً و769 إصابة بشكل إجمالي، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 917.

وتعافى 42 ألفاً و953 شخصاً من مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا، منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 49 أسبوعاً.





61769 إصابة و917 وفاة بكوريا الجنوبية

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 61 ألفاً و769 إصابة بشكل إجمالي، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 917.

وتعافى 42 ألفاً و953 شخصاً من مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا، منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 49 أسبوعاً.





إصابات أمريكا تتجاوز 20 مليوناً

تخطت الولايات المتحدة، الجمعة، عتبة 20 مليون إصابة، بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز المرجعية، في حين سلّط رأس السنة الضوء على صعوبات تواجهها البلاد في احتواء التفشي المتسارع للجائحة.

وأحصت الولايات المتحدة إلى الآن 20 مليوناً و7 آلاف و149 إصابة و346 ألفاً و408 وفيات جراء الجائحة، ما يجعلها البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات وأيضاً الإصابات متقدمة إلى حد بعيد على الهند التي سجلت 10.3 ملايين إصابة.

وكانت البلاد قد سجّلت الأربعاء حصيلة قياسية للوفيات اليومية بلغت 3900 حالة، في حين يعتقد الخبراء أن الأمور تتجّه للأسوأ مع ترقّب طواقم الرعاية الصحية طفرة في الإصابات والوفيات بعد انقضاء عطلة نهاية العام.

وحالياً يتلقى أكثر من 125 ألفاً و300 مصاب بـ"كوفيد-19" العلاج في المستشفيات الأمريكية وفق بيانات مرصد "كوفيد تراكينغ برودجكت".

وتشهد الولايات المتحدة منذ الخريف تسارعاً كبيراً في وتيرة تفشي الوباء، وقد فاقمتها الاحتفالات العائلية بعيد الشكر في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني وبعيدي الميلاد ورأس السنة في أواخر ديسمبر/كانون الأول، وذلك على الرغم من مناشدة السلطات للسكان عدم الاختلاط.