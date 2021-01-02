شكرا لقرائتكم خبر عن ما يجب فعله وتجنبه بعد الحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما ينتظر الناس بفارغ الصبر الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، فإن لديهم أيضًا مخاوف كثيرة بشأن اللقاح، ولتثقيف الناس حول لقاحات كورونا وإزالة شكوك الناس، قدمت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، مؤخرًا إجابات على بعض الأسئلة الشائعة في موقعها على الإنترنت.

والآن، لنتحدث عما يمكنك وما لا يمكنك فعله بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا.

يمكنك البدء في وضع خطط مبدئية للعام المقبل

ووفقًا للإرشادات لا يعني الحصول على اللقاح أنك آمن بنسبة 100٪، حيث لم يُظهر أي من اللقاحات المعتمدة حتى الآن فعالية بنسبة 100٪ في المسارات، وهذا يعني أن هناك احتمالًا ضئيلًا في استمرار الإصابة بـ كورونا بعد تلقي اللقطة.

لذلك، لا تفكر في العودة إلى نمط الحياة قبل فيروس كورونا، على الأقل في البداية، ومع ذلك، بمجرد حصولك على اللقاح، يمكنك البدء في وضع خطط مبدئية لعام 2021، ويتوقع الخبراء أن الناس سيكونون قادرين على العودة إلى الوضع الطبيعي قبل COVID بحلول نهاية العام المقبل.

يمكنك الاعتناء بأحبائك المصابين بفيروس كورونا

بمجرد حصولك على حقنة لقاح كوورنا، تكون في وضع جيد للاعتناء بشخص في أسرتك أو صديق مصاب بالمرض، فبعد التطعيم، لديك فرصة ضئيلة جدًا للإصابة بالفيروس، ولكن عليك الاستمرار في ارتداء القناع وغسل يديك بشكل متكرر.

لا تتوقف عن ارتداء قناعك حتى بعد التطعيم

يعد اللقاح أداة مهمة في المعركة ضد COVID-19، لكنه ليس حلاً مؤكدًا لإنهاء الوباء المستمر، لم يتأكد العلماء بعد إلى متى ستستمر المناعة الناتجة عن التطعيم، فقد يستغرق الأمر أيضًا شهورًا للوصول إلى مستوى مناعة القطيع الذي يمكن أن يسمح لنا جميعًا بالتخلي عن حراسنا أخيرًا ، أو على الأقل التوقف عن ارتداء الأقنعة.

يقدر الخبراء أن حوالي 80-90 ٪ من السكان سيطلبون الحصول على مناعة فيروس كورونا، إما من خلال العدوى السابقة أو التطعيم ، لتحقيق مناعة القطيع.

أيضًا، تتطلب معظم اللقاحات الحالية جرعتين ، بفارق ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ولا تصل إلى الفعالية الكاملة إلا بعد الجرعة الثانية، وأخيرًا ، اللقاحات ليست فعالة بنسبة 100٪ ، لذلك هناك احتمال ضئيل في استمرار إصابتك بـ COVID-19 بعد تلقي جرعتين من اللقاح.

لا تبدأ بالاختلاط مع الغرباء مباشرة بعد التطعيم

حتى لو تم تطعيمك، فإن الاختلاط مع الغرباء يظل نشاطًا محفوفًا بالمخاطر، نظرًا لأنه لم يتضح بعد ما إذا كان اللقاح يحمي من انتقال العدوى ، فمن المحتمل أنك تنقل الفيروس دون علم إلى آخرين لم يتم تطعيمهم. لذلك حتى يتم تطعيم معظم الناس ، استمر في التباعد الجسدي وتجنب التجمعات الاجتماعية.