شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. هل يمكن أن يكون وجع الأذن من أعراض كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار حالات كورونا في الارتفاع، يكتشف العلماء عن أنه مع الوقت يمكن أن يسبب عدد كبير من الأعراض، بعضها أندر من البعض الآخر.

وعندما ضرب جائحة الفيروس التاجي الولايات المتحدة لأول مرة، قام مسئولو الصحة العامة فقط بإدراج ثلاث علامات للمرض للبحث عنها: الحمى والسعال وضيق التنفس.

ووفاق لتقرير موقع "prevention"، هذه القائمة، بالطبع، نمت بشكل كبير، وهي تتضمن الآن علامات أخرى مرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي، مثل التعب الشديد، والصداع، والتهاب الحلق.

ويتسبب الفيروس أيضًا في مشاكل صحية دائمة لدى بعض الأشخاص الذين يطلق عليهم اسم "COVID-19 لمسافات طويلة"، الذين أبلغوا عن تعرضهم لآثار جانبية مثل تساقط الشعر ومشاكل الذاكرة وخفقان القلب لعدة أشهر بعد التعافي.

س: كيف تتحقق من فيروس كورونا من الإنفلونزا

أبلغ أحد المرضى معاناته من ألم في الأذن وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا، وكان ترتيب الأعراض: التعب والحمى والقشعريرة، والتهاب الحلق وألم الأذن، والسعال الجاف الخفيف، والبثور الغريبة على أصابعي، ثم ثلاثة أشهر أخرى من آلام الصدر والصداع وآلام الأذن والتعب".

ويقول توماس روسو، دكتوراه في الطب، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة بافالو في نيويورك: "كانت هناك تقارير عن أشخاص مصابين بـ كورونا يعانون من آلام في الأذن .

ولكن هل يجب أن تفترض أنك مصاب بـ COVID-19 إذا بدأت أذنيك تشعر ببعض المرح؟ هذا ما يجب أن يقوله الأطباء.

س : ما هي الأعراض الرسمية لـ فيروس كورونا؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن العلامات الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا الجديد تشمل:

حمى أو قشعريرة

سعال

ضيق التنفس أو صعوبة التنفس

إعياء

آلام في العضلات أو الجسم

صداع الراس

فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم

إلتهاب الحلق

احتقان أو سيلان الأنف

الغثيان أو القيء

إسهال

ومع ذلك، لاحظت الوكالة أن هذه القائمة لا تغطي جميع الأعراض المحتملة، فعلى سبيل المثال، تم أيضًا ربط الطفح الجلدي والعين الوردية بـ فيروس كورونا ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

س : هل وجع الأذن من أعراض COVID-19؟

لا تُدرج منظمة الصحة العالمية (WHO) آلام الأذن كعرض من أعراض فيروس كورونا، ولا يتم طرح أعراض الأذن بشكل روتيني كجزء من أسئلة فحص كورونا في الولايات المتحدة، مثل مركز السيطرة على الأمراض ، تؤكد منظمة الصحة العالمية ببساطة أنك قد تواجهك "أوجاع" من فيروس كورونا.

لكن يتفق الأطباء على أنه من الممكن الشعور بألم في الأذن من جراء فيروس كورونا ، على الرغم من أنه لا يبدو من الأعراض الشائعة مثل الحمى أو السعال الجاف، و يقول خبير الأمراض المعدية أميش أدالجا ، دكتوراه في الطب ، باحث أول في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي: "إنها قد تكون من ضمن نطاق الأعراض التي تتوقعها".

ولكن وفقا للترجيحات، يمكن أن يكون مجرد مظهر نادر من مظاهر الفيروس، والعلماء يحققون في الصلة، حيث أنههذا مجال نشط للبحث، ومن غير المعروف بشكل عام إلى أي درجة قد تكون أعراض الأذن مؤشرا على الإصابة بفيروس كورنا."

س : كيف يمكن أن يسبب مرض كورونا وجع الأذن؟

حتى الآن، هناك تقارير منشورة حددت أن فيروس كورونا يسبب مشاكل في الأذن الوسطى، ومع ذلك ، لا يعرف الأطباء إلى أي درجة قد يؤدي وجود الفيروس إلى ظهور أي أعراض سمعية.

هناك بعض النظريات، فبالنسبة للغالبية العظمى من المرضى، في ضوء البيانات المتاحة، من المرجح أن تكون أعراض السمع ناتجة عن التهاب ثانوي في مجرى الهواء العلوي"، والذي يشمل الأنف ، وتجويف الأنف ، والفم ، والحنجرة ، والحنجرة. ومع ذلك ، فإن فهمنا للفيروس وتأثيره على الجسم يتغير بشكل يومي.

يمكن أن يسبب مرض كورونا أيضًا التهابًا في الجيوب الأنفية وظهر الحلق وقناتي استاكيوس التي تمتد من الأذن الوسطى إلى الحلق العلوي والجزء الخلفي من تجويف الأنف، والتي يمكن أن يسبب ذلك عدم ارتياح في أذنك".

س: هل يمكن أن يكون طنين الأذن أيضًا أحد أعراض COVID-19؟

طنين الأذن هو صوت رنين أو زئير أو نقر أو هسهسة أو أزيز في أذنيك، يمكن أن يكون الصوت خافتًا وصاخبًا وعاليًا أو منخفضًا، وفقًا للمعهد الوطني للصمم واضطرابات التواصل الأخرى (NIDCD). يشير طنين الأذن إلى وجود خطأ ما في الجهاز السمعي ، ويمكن أن يكون سببه مجموعة من الأشياء. وتشمل تلك:

شمع الأذن يسد قناة الأذن

الضوضاء التي يسببها فقدان السمع

التهابات الأذن والجيوب الأنفية

أمراض القلب

أو الأوعية الدموية

مرض منير

أورام الدماغ

التغيرات الهرمونية عند النساء

تشوهات الغدة الدرقية

قد يكون طنين الأذن عرضًا نادرًا لـ COVID-19 ، لكن "في هذا الوقت لا توجد بيانات أو معرفة كافية لرسم رابط محتمل"، كما يقول الدكتور كوزين.