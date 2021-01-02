شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عادات يومية قد تعرضك لخطر الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجراها المعهد الوطني للسرطان الأمريكي، عن ارتباط 6 عادات يومية للأشخاص تزيد من إصابتهم بالسرطانات المختلفة، والتي تتعلق ببعض العقاقير وبعض العادات الخاطئة التي نمارسها دون إدراك وينجم عنها الإصابة بالمراض المختلفة، طبقًا لتقرير ورد في موقع insider.

1.المسكنات التي يتم تناولها دون وصفة طبية قد تزيد خطر الوفاة من مراحل متقدمة من السرطان خاصة للذين يزيد أعمارهم على 70 عامًا.

2. تناول الإسبرين على الرغم من فائدته في تقليل المخاطر الصحية المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان، إلا أن الدراسة أظهرت أن تناول 100 ملى جرام من الأسبرين يوميًا يجعلك أكثر عرضة بنسبة 20٪ لمرض السرطان المتقدم، و30٪ أكثر عرضة للوفاة .

3.تجنب الإفراط في استخدام صبغة الشعر ومكواة الشعر أيضًا التي قد يكون لها تأثير مدمر على هرمونات النساء، كما أنها تزيد من فرصة إصابتك بمخاطر الإصابة بسرطان الثدي، حيث كانت النساء الأكثر عرضة للخطر هن النساء الذين يستخدمون مواد مسرطنة معروفة مثل الفورمالديهايد وقطران الفحم، كما تبين أن صبغات الشعر الدائمة تسبب الإصابة سرطان الثدي وسرطان المبيض .

4.تعدد العلاقات الجنسية للطرفين، يسهم في زيادة خطر الإصابة بالسرطان، الأمر الذى يعزز فرص تعرضك للإصابة بالعدوى المنقولة جنسيًا، مثل فيروس الورم الحليمي البشري أو فيروس الورم الحليمي البشري، أو سرطان الأعضاء التناسلية أو الحلق.

5. حبوب إنقاص الوزن، حيث حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المستهلكين من عقار إنقاص الوزن بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، حيث يستهدف هذا الدواء تصميم الدواء تقليل الشهية من خلال استهداف منطقة معينة من الدماغ.

6. الجلوس كثيرًا يصيبك بالسرطان، حيث أن ممارسة التمارين الرياضية تسهم في تقليل خطر الإصابة، حيث كشفت دراسة أجريت على 8000 شخص أن المشاركين الأقل نشاطًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان على مدى خمس سنوات من المتابعة.