شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء بريطانيون: تأخير الجرعة الثانية للقاح كورونا سيسبب مشاكل كبيرة للتلقيح الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبراء بريطانيون من أن تأخير الجرعة الثانية من لقاح كورونا سيسبب مشكلة كبيرة لأولئك الذين تم تطعيمهم جزئيًا، وحدد المنظمون نظامًا جديدًا للجرعات بعد الموافقة على لقاح أكسفورد، بهدف تسريع بدء تطبيقه.

ووفقا لتقرير جريدة " telegraph"، قال الخبراء الذين يقدمون المشورة للحكومة، بما في ذلك اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI)، إن التركيز يجب أن ينصب على إعطاء الأشخاص المعرضين للخطر الجرعة الأولى من أي لقاح يتلقونه، بدلاً من توفير الجرعتين المطلوبتين في وقت قصير بقدر الإمكان.

وهذا يعني الآن أن الجرعة الثانية من لقاح Oxford / AstraZeneca و Pfizer / BioNTech ستكون في غضون 12 أسبوعًا من الأول.



خبراء ينتقدون موقف بريطانيا من نظام جرعات لقاح كورونا

وأوضح وزير الصحة مات هانكوك أن البيانات من أكسفورد أظهرت "حماية فعالة للغاية" من الجرعة الأولى، لكن الأطباء حذروا من أن هذا التغيير سيؤثر على عشرات الآلاف من المرضى المسنين والضعفاء، حيث كان من المقرر أن يحصل الكثيرون على جرعتهم الثانية من لقاح Pfizer في الأيام والأسابيع المقبلة - وسيحتاجون إلى إعادة الحجز.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الحكومة أن أكثر من 940.000 شخص في المملكة المتحدة قد تلقوا الآن لقاح كورونا اعتبارًا من 27 ديسمبر.

تم إعطاء ما مجموعه 944،539 شخصًا جرعة أولى بين 9 و27 ديسمبر، بما في ذلك 786000 في إنجلترا و92188 في اسكتلندا و35335 في ويلز و31،016 في أيرلندا الشمالية.

انتقادات من الخبراء

قال رئيس لجنة الممارس العام للجمعية الطبية البريطانية (BMA)، الدكتور ريتشارد فوتري: "إنه لمن الجائر بشكل صارخ وواضح أن يحاول عشرات الآلاف من مرضانا الأكثر عرضة للخطر الآن إعادة جدولة مواعيدهم.

وسيؤدي قرار مطالبة الأطباء العامين، في مثل هذا الإخطار القصير، بإعادة حجز المرضى لمدة 3 أشهر، أيضًا إلى مشاكل لوجستية ضخمة لجميع مواقع وممارسات التطعيم تقريبًا.

"على سبيل المثال، للتواصل مع حتى ألفي فقط من كبار السن أو المرضى المعرضين للخطر، سيأخذ فريقًا من خمسة موظفين في عيادة لمدة أسبوع تقريبًا، وهذا ببساطة لا يمكن الدفاع عنه."

وحذرت جمعية الأطباء بالمملكة المتحدة من مخاوفها بشأن هذه التغييرات المفاجئة في نظام لقاح فايزر، قائلة في تغريده: "إنها تقوض عملية الموافقة ، فضلاً عن الفشل التام في اتباع العلم".

ومع ذلك، قال وزير الصحة مات هانكوك إن العملية الجديدة ستسمح لمزيد من الناس بالحصول على اللقاح في وقت أقرب ومساعدة البلاد على الخروج من الوباء "بحلول الربيع"، وقال لبي بي سي: "إنها أخبار جيدة جدًا لتسريع نشر اللقاح.

وفي شرحه لفجوة 12 أسبوعًا في نظام الجرعات، قال: "هذا مهم لأنه يعني أنه يمكننا الحصول على الجرعة الأولى لعدد أكبر من الأشخاص بسرعة أكبر ويمكنهم الحصول على الحماية التي تمنحها لك الجرعة الأولى.

ودرس العلماء والمنظمون البيانات ووجدوا أنك تحصل على ما يسمونه" حماية فعالة للغاية "من الجرعة الأولى، موضحا أنه لا تزال الجرعة الثانية مهمة - خاصة بالنسبة للحماية طويلة الأمد - ولكن هذا يعني أننا سنكون قادرين على تلقيح المزيد من الأشخاص بسرعة أكبر مما كنا نستطيع في السابق."

كشف الخبراء اليوم أن اللقاح، من أكسفورد وأسترا زينيكا ، يمكن أن يوفر حماية تصل إلى 70 % بعد 22 يومًا من الجرعة الأولى، بمعنى أنه لن يحتاج الناس إلى جرعتهم الثانية لمدة ثلاثة أشهر أخرى - مما يسمح للمسعفين بإخراج اللكمات الأولى لأكبر عدد ممكن من الناس.