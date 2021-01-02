شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية بمستشفى "كليفيلاند كلينيك" الأمريكي توضح فوائد ماء المخلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ماء المخلل من العصائر الصحية التي أثبت العلم فوائدها الصحية، وبحسب ما قالت أخصائية التغذية في الطب الوظيفي بمستشفى "كليفيلاند كلينيك" الأمريكي، كاميل سكودا فإن فوائد شرب ماء المخلل لا حصر لها، فهي غني بالبكتيريا المفيدة للأمعاء وصحة الجهاز الهضمي وفوائد أخرى، في هذا التقرير جمعنا لك أبرز فوائد ماء المخلل، بحسب ما ذكر موقع "كليفيلاند كلينيك".

فوائد شرب ماء المخلل

1. يحتوي ماء المخلل على البروبيوتيك

تحتوي المخللات وعصيرها - على كائنات دقيقة مفيدة تسمى البروبيوتيك البروبيوتيك هي بكتيريا وخمائر حية مجهرية يمكنك العثور عليها أيضًا في: الزبادي واللبن الرايب ومخلل الكرنب.

تحتوي أمعاؤك على العديد من أنواع البكتيريا المفيدة لعملية التمثيل الغذائي والصحة العامة والهضم ومكافحة الأمراض كما أنها مرتبطة أيضًا بقدر أقل من القلق والاكتئاب والمزاج الأفضل.

يمكن أن تساعد البروبيوتيك في الحفاظ على توازن بكتيريا الأمعاء الجيدة يأكل الناس البروبيوتيك لهذه الفوائد، وخاصة للمساعدة في الهضم.

وقالت سكودا إنه يمكنك العثور على البروبيوتيك في المخللات المبردة التي لا تحتوي على الخل، التي يتم تخليلها بشكل طبيعي في الماء باستخدام الملح والبهارات.

إذا كنت تشرب عصير المخلل من أجل البروبيوتيك، فابدأ بكمية صغيرة لا تشرب كثيرًا لدرجة أنك تفرط في تناول الصوديوم.

2. يمكن أن يساعدك ماء المخلل على التعافي بعد التمرين

تساعد الإلكتروليتات والمعادن على الحفاظ على توازن السوائل في جسمك وتحافظ على نشاط جميع الأنظمة لكن عندما تتعرق، فإنك تخاطر بفقدان الكثير من السوائل.

ويحتوي عصير المخلل على إلكتروليتات على شكل الكثير من الصوديوم وبعض البوتاسيوم والمغنيسيوم هذا هو السبب في أنه يمكنك استخدامه كإلكتروليت طبيعي يمكن أن يساعد على ترطيب الجسم بعد التمرين.

قد يعمل استخدام عصير المخلل كإلكتروليت جيدًا للأشخاص الذين:

-لديهم حالة مزمنة تتطلب تناول المزيد من الصوديوم.

-لا تحصل على ما يكفي من الصوديوم في نظامهم الغذائي.

3. عصير المخلل يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم

تشير الدراسات إلى أن الخل يمكن أن يساعد في منع ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم هذا فحص في عمود الفوز لعصائر المخللات القائمة على الخل ستلاحظ أيضًا نفس الفوائد من تتبيلات السلطة التي تحتوي على الخل وخل التفاح.

4. عصير المخلل قد يدعم فقدان الوزن

عصير المخلل يمكن أن يساعد في كبح الشهية عن طريق تثبيت نسبة السكر في الدم ومن السهل إنقاص الوزن والتحكم في الشهية عندما يكون مستوى السكر في الدم مستقرًا

وإذا كنت تشرب عصير المخلل لفائدة البروبيوتيك، فإن تحسين الهضم والتمثيل الغذائي يمكن أن يساعدك بالتأكيد على إنقاص الوزن.

5. تحتوي المخللات على مضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض

المخللات هي عبارة عن خضراوات غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة قد تحمي مضادات الأكسدة خلاياك من التلف الذي تسببه الجذور الحرة الجذور الحرة هي جزيئات داخل الجسم مرتبطة بالسرطان وأمراض القلب وغيرها يمكنك الحصول على بعض مضادات الأكسدة من عصير المخلل، لكن تناول المخلل أكثر فائدة.