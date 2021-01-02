شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التواء المعصم.. تعرف على أعراضه وأسبابه ونصائح الوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التواء المعصم أو الرسغ هو أمر شائع الآن عند الناس، ويمكن وصف التواء الرسغ بأنه إصابة يتم فيها شد الأربطة الموجودة في الرسغ أو حتى تمزقها.

وبسبب السقوط، قد تنحنى أو تلتوي فجأة، ونتيجة لذلك، ستتلف الأربطة، ووفقًا لتقرير موقع "onlymyhealth" يعد ألم المفاصل وتورم اليدين والمعصمين من أعراض متلازمة النفق الرسغى، وهو أنبوب ضيق تصنعه العظام وخلايا الرسغ الأخرى، والذي يحمي النبض الأوسط ، وهذا النبض متصل بإبهامنا وأصابعنا الوسطى والبنصر، ولكن عندما تتضخم الخلايا الأخرى في النفق الرسغي مثل الأربطة والأوتار، فإنها تؤثر على الخلايا الوسطى. يتسبب هذا الضغط في إصابة يدك أو خدرها.

أعراض التواء المعصم

التواء الرسغ أمر مزعج، وقد تختلف الأعراض من شخص لآخر حسب السبب الأساسي، لكن بعض العلامات والأعراض الشائعة قد تشمل:

أصوات فرقعة صادرة عن الرسغ يمكن أن تكون مخيفة.

صعوبة في تحريك الرسغ.

الشعور بالدفء والحنان حول المنطقة .

التورم حول موقع الألم.

الشعور بالضعف وحتى عدم القدرة على الإمساك بالمقبض.

ما هي أسباب التواء المعصم؟

تعتمد نتيجة التواء الرسغ على مدى شدته، ولكن هناك سببان مهمان لألم المعصم هما متلازمة النفق الرسغي وتورم ألياف الرسغ، ويُعتقد أن كلتا هاتين المشكلتين قد نشأت بسبب الإفراط في استخدام الرسغ والإصابات، يحدث ألم المعصم للأسباب التالية إذا كنت:

القيام بحركات لمعصمك متكررة مثل الكتابة على لوحة مفاتيح الكمبيوتر أو استخدام فأرة الكمبيوتر أو الخياطة أو الرسم أو الكتابة أو استخدام معدات الاهتزاز.

يمكن أن ترجع أسباب آلام الرسغ أيضًا إلى بعض الرياضات مثل الجمباز ولعب كرة المضرب أو كرة اليد وكرة السلة وتحريك المعصم في وضع غير طبيعي وحتى ثنيه للخلف.

الحمل أو انقطاع الطمث أو زيادة الوزن.

يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من مشاكل مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

ما هي خيارات العلاج المتاحة لالتواء المعصم؟

مارس التمارين المفيدة للتحكم في تورم الرسغ وستساعدك أيضًا على اكتساب القدرة على الحركة، ولكن ذا كان هناك الكثير من الألم، فسيتم التوصية بالتثبيت الجراحي أو حتى الجراحة بالمنظار.

ولكن هناك علاجات بسيطة قد تستطيع البدء بها وتشمل:

الراحة: احصل على الراحة التي تشتد الحاجة إليها.

الثلج: ضع ثلجًا أو ضغطًا باردًا على الالتواء لتقليل التورم.

الضغط: حاول ضغط المنطقة بضمادة لمنع الالتهاب.

الرفع: ارفع الرسغ فوق مستوى قلبك لتخفيف الألم.

التخمير البارد: إذا شعرت بألم وحرقان وتيبس في الرسغين، فاستخدم عبوات باردة لمدة 15 دقيقة وإذا زاد الألم ، يمكنك استخدامها مرارًا وتكرارًا فيما بينهما إذا كنت تقوم بمزيد من أعمال الكتابة واستخدام الماوس ، فخذ استراحة بعد كل 40-50 دقيقة.

بعض النصائح لمنع التواء المعصم

إذا كنت تعمل باستمرار على الكمبيوتر، فاستخدم وسادة الماوس مع المواد الهلامية الداعمة للمعصم، أو خذ لوحة ماوس يجب أن تكون وسادة للمعصم، فسوف يدعم هذا معصمك أثناء العمل ويبقيه مستقيماً. أيضًا ، لا تمسك الماوس بقوة شديدة وخذ فأرة ليست كبيرة أو صغيرة جدًا وتناسب راحة يدك.

كن حذرًا خلال موسم الأمطار وارتدِ أحذية مناسبة، حيث سيتعين عليك أيضًا التأكد من تجنب الحوادث لأن ذلك قد يؤدي أيضًا إلى التواء.

يمكنك ارتداء واقي معصم أثناء ممارسة الرياضة مثل الجمباز أو كرة السلة.

يجب أن تحاول رفع الأشياء الثقيلة بشكل صحيح لتجنب التواء الرسغ.

إذا كنت تعمل طوال اليوم من خلال الجلوس في مكان واحد أو الجلوس في وضع واحد ، فحاول تغييره، ادعم ظهرك وحاول الجلوس بشكل مستقيم في وضع الجلوس الطبيعي ، يجب أن يكون مرفقيك في وضع مريح على جانبي الجسم.

يجب أن يكون رأسك ورقبتك مستقيمين ولا لبس فيها ، حتى تتم الدورة الدموية بشكل صحيح.

تجنب ثني معصمك بشكل غير لائق لتجنب الالتواء. لا تضغط على معصمك. التواء في الرسغ أمر مقلق ويجب عدم الاستخفاف به بأي ثمن.