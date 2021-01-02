أسباب وطرق علاج العين الكسولة

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 1 - يناير - 2021 9:55 مساءً

ذكر تقرير لموقع insider ان “الغمش” الذي يشار إليه بشكل أكثر شيوعًا بالعين الكسولة، هو حالة شائعة نسبيًا، يصيب حوالي 3٪ من الأطفال وينطوي على ضعف في إحدى العينين وضعف في الرؤية من العين الأخرى، وبدون علاج تصبح العين أضعف، ولهذا السبب من المهم جدًا إصلاح العين الكسولة.

ما هي العين الكسولة؟

العين الكسولة هي عندما يكون هناك ضعف في الرؤية في عين واحدة ، وتعتمد الرؤية على العين “الجيدة” الأقوى إنه نتيجة مشكلة في الاتصال بين العين والدماغ عادة ما تتطور العين الكسولة في وقت مبكر من الحياة، وعندما تكون الرؤية في عين واحدة غير طبيعية ، لن يتم تحفيز الوصلات العصبية أو إشارات الدماغ بشكل صحيح ، وسوف تخلق الإشارات التي يتم إرسالها إلى الدماغ صورة غير واضحة ، كما يقول جيل روتراك ، طبيب عيون وأستاذ مساعد في طب وجراحة العيون والعلوم البصرية في كلية الطب بجامعة ييل الأمريكية.

هناك ثلاثة أسباب رئيسية للعين الكسولة هي

خطأ انكساري غير مصحح: يحدث هذا عندما تكون هناك مشكلة في الرؤية غير مصححة ، مثل قصر النظر أو طول النظر أو اللابؤرية.

الحول: هذا عندما تكون العيون منحرفة.

الحرمان من التحفيز: هذا عندما يعيق شيء ما الرؤية.

الغمش بحد ذاته لا يؤدي إلى تغيير في مظهر العين إذا كانت العين الكسولة ناتجة عن خطأ انكساري غير مصحح ، فقد تبدو كلتا العينين طبيعيتين، ومع ذلك ، في حالة الحول ، قد تكون العينان منحرفتين ، حيث تتجول إحدى العينين إلى الداخل أو الخارج بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان الغمش ناتجًا عن شيء يعوق الرؤية ، فسيكون ذلك مرئيًا ، مثل الجفن المتدلي ، أو الندبة أمام العين ، أو غشاوة عدسة العين.

كيفية علاج كسل العين

النظارات التصحيحية: تتمثل إحدى طرق تصحيح العين الكسولة في استخدام النظارات التي تعمد إلى تعتيم الصورة التي تراها العين الأقوى يتم ذلك عادةً باستخدام وصفة طبية غير صحيحة للنظارات ، تُعرف بالعقوبة البصرية، من خلال تشويش الصورة التي تراها العين الأقوى فإن الدماغ سيضطر إلى الانتباه إلى العين الأضعف ، وتقوية الاتصال بين الدماغ والعين الأضعف يمكن استخدام العدسات اللاصقة بنفس الطريقة ، ومع ذلك ، إذا كان المريض طفلًا صغيرًا جدًا ، فمن المرجح أن يتم استخدام النظارات، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون ، فإن النظارات التصحيحية هي علاج خط أول شائع جدًا للحول.

رقع العين: بدلاً من تشويش الرؤية في العين الأقوى ، تزيل رقعة العين الرؤية في العين القوية تمامًا ، مما سيقوي أيضًا العين الكسولة الأضعف عن طريق تقوية الاتصال بين الدماغ والعين الأضعف، العلاج سيختلف من ارتداء الرقعة لمدة ساعتين إلى ست ساعات يوميًا ، إلى طوال اليوم في بعض الحالات.

قطرات طبية: الشكل الأكثر شيوعًا لقطرات العين العلاجية للعيون الكسولة هو قطرات الأتروبين والتى تعمل عن طريق منع العين الأقوى من التركيز ، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية يتضمن ذلك وضع القطرات في العين الأقوى مما يجبر المريض على استخدامها، وذلك بحسب “اليوم السابع”.