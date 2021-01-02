شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية.. تؤدي للإصابة بهذا المرض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت دراسة حديثة من الإفراط في تناول المضادات الحيوية، لأنها قد تسبب الإصابة بمرض عقلي خطير.

ووفقاً لـ”سبوتنيك” الروسية، ذكرت الدراسة أن كثرة تناول المضادات الحيوية، له مضاعفات خطيرة، بعد التأكد من أنها قد ينتج عنها انهيارات عقلية بسبب تناولها دون إشراف الطبيب.

وقال الباحثون، إن المضادات الحيوية تؤدي إلى الإصابة بمرض الذهان، والإصابة بآثار نفسية حادة ناتجة عن استخدامها.

وتبين للباحثين أن تناول عقار الدوكسيسيكلين، من ضمن أثاره الجانبية الإصابة بمرض الذهان، حيث تفقد الأفكار والعواطف الاتصال بالواقع.

وأوضحت الدراسة أن من بين أكثر من 6000 تقرير عن الآثار الجانبية لجميع أنواع الدوكسيسيكلين، 91 منها تتعلق بالذهان أو الهلوسة، وتوصل العلماء إلى دواء أن الدوكسيسيكلين ليس المضاد الحيوي الوحيد المرتبط بمشكلات نفسية مفاجئة وشديدة، إذ يوجد 14 مضادا على الأقل في يسبب زيادة مخاطر الإصابة بهذه المشاكل النفسية.

وأكدت الدراسة أن 1122 مصابا بالذهان تناولوا الفلوروكينولونات، وتبين أن الذهان هو تأثير ضار محتمل للعلاج بالمضادات الحيوية، بجانب أن بعض الأدوية تؤدي إلى تفاعلات معقدة مع المواد الكيميائية في الدماغ، تسمى الناقلات العصبية، والتي قد يكون لها آثار سلبية على الجهاز العصبي.