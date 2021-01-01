شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر: الضغط النفسي الشديد من أسباب الإصابة بجلطة القلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين ، الدكتور خالد النمر من الضغط النفسي الشديد . وأوضح النمر في رده على استفسار بهذا الشأن ، أن الضغط النفسي الشديد بكل تأكيد من المسببات المشهورة لجلطة القلب، بل هو أقوى من عدم التحكم بالسكري وعدم التحكم بالضغط.”

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