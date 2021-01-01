اكتشاف 3 إصابات بسلالة كورونا الجديدة في الأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الأردن، الجمعة، اكتشاف 3 حالات إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس المتحور في الأردن ارتفع إلى 5 إصابات.



وأكدت تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالات، وتتبعهما من قبل فرق التقصي الوبائي حسب البروتوكولات المعتمدة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 295765 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 271834 حالة شفاء بعد تسجيل 1283 حالة إضافية، كما سُجلت 17 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3851 حالة.