شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة 2021.. تناول الطعام بشكل طبيعى والنحافة ليست دليلاً على الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحث خبيرة التغذية، كولين كريستنسن، على عدم اتباع نظام غذائى معين "الدايت" إذا كنت ترغب فى إنقاص وزنك، بل عليك تناول الطعام بشكل طبيعي وشرب الكثير من الماء والسوائل.

انتقدت كولين كريستنسن، فى تقرير منشور على صحيفة "ميرور" البريطانية، الأنظمة الغذائية المتبعة من أجل إنقاص الوزن، مؤكدة أنه من الأفضل تناول الطعام بشكل طبيعى، خاصة أن الدايت لن يساعد فى انقاص الوزن كما هو متعارف عليه بل على العكس من ذلك سيؤدى الأمر إلى حلقة مفرغة وشراهة بلا حدود فى تناول الطعام بعد ذلك وهو ما ينتج عن الحرمان الذى يتسبب به الدايت.



تخلى عن المطهرات وتناول الطعام بشكل طبيعي مع شرب الكثير من الماء



وأكدت كولين أهمية الاستماع إلى رغبات الجسم فى تناول بعض الأطعمة المفضلة لديه، ولكن بكميات قليلة وليس الحرمان التام منها، كما هو متبع فى بعض الأنظمة الغذائية، مشيرة إلى أن هذا يساعد على إدارة حياتك بشكل طبيعى وإنجاز المهام المطلوبة.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن استخدام المطهرات فى غسل الأطعمة مثل الخضراوات والفواكه وغيرها، ليس صحيًا على الإطلاق، وأن بجسم الإنسان أجهزة قادرة على القيام بهذا الدور على أكمل وجه وهما الكبد والكلى، مع أهمية شرب الماء بكثرة.

وأضافت كولين أن "نحافة" الجسم ليست دليلًا على أنه بصحة جيدة، مؤكدة على أهمية ألا يكره الإنسان شكل جسمه بل عليه أن يتعامل معه، ويلبى احتياجاته فى حدود المعقول وتناول كل ما هو مفيد.