شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار خلل التنظيم المناعى الخلوى للمتعافين من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تساعد الأبحاث السريرية القائمة على الملاحظة لمرضى كورونا، الأطباء على فهم أفضل لكيفية عمل الفيروس، الذى أودى بحياة 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ودمر الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، ولا يتبع مسارًا موحدًا.

ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، فأنه لا يمكن التنبؤ بالفيروس بشكل متوقع وأبقى العلماء على أهبة الاستعداد خلال العام الماضي، حيث إن العديد من المرضى المصابين لا تظهر عليهم أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة للغاية، ويمكن للآخرين، خاصة المصابين بأمراض مصاحبة، أن يصابوا بمرض إكلينيكي حاد مصحوب بالتهاب رئوي غير نمطي وفشل أعضاء في الجهاز المتعدد.

لفهم المرض بشكل أفضل، أجرى باحثون من جامعة ألاباما في برمنجهام، دراسة قائمة على الملاحظة حول "استمرار عدم تنظيم المناعة الخلوية لدى الأفراد الذين يتعافون من عدوى كورونا .



خلل مناعى

فهم استجابة الجهاز المناعي

لغرض الدراسة ، حصل الباحثو على عينات دم وبيانات إكلينيكية من 46 مريضًا بكورونا في المستشفى و39 فردًا غير مقيم في المستشفى تعافوا من عدوى الفيروس المؤكدة، وتمت مقارنة كلتا المجموعتين بالضوابط الصحية والسلبية لـ كورونا.

والأهم من ذلك، أن معظم الأفراد في المجموعة التي تم إدخالها إلى المستشفى كان لديهم فيروسات كورونا نشطة في دمائهم وكانوا في المستشفى في وقت جمع العينات، وكان جميع الأفراد في المجموعة غير المقيمة في المستشفى في فترة النقاهة في وقت جمع العينة.

من عينات الدم، تمكن الباحثون من فصل مجموعات فرعية معينة من الخلايا المناعية وتحليل علامات سطح الخلية، ومن خلال هذه المعلومات المعقدة، يمكن لعلماء المناعة تحليل كيفية استجابة الجهاز المناعي لكل فرد أثناء الإصابة وأثناء فترة النقاهة.

كما يمكن أن تكشف بعض هذه النتائج ما إذا كانت الخلايا المناعية قد تم تنشيطها واستنفادها بسبب العدوى، وقد تزيد الخلايا المناعية المنهكة من القابلية للإصابة بعدوى ثانوية أو تعوق تطور المناعة الوقائية لـ كورونا.

مراقبة التغييرات بمرور الوقت

بالإضافة إلى ذلك، تمكن الباحثون من تحليل التغييرات بمرور الوقت بطريقتين، الأول كان مراقبة التغيرات السطحية بمرور الوقت، والتي تم تحديدها على أنها أيام منذ ظهور الأعراض للعينات التي لم تدخل المستشفى.

والثاني هو المقارنة المباشرة لترددات هذه العلامات بين زيارات العيادة الأولى والثانية للمرضى غير المقيمين في المستشفى، الذين تم جمع عينات دم لهم في نقطتين زمنيتين متتاليتين.

لاحظ الباحثون، علامات تنشيط منظمة في المرضى في المستشفى ، وجدوا أيضًا أن العديد من علامات التنشيط والإرهاق قد تم التعبير عنها بترددات أعلى في عينات النقاهة خارج المستشفى.

عدم انتظام المناعة في المرضى غير المقيمين في المستشفى

بالنظر إلى هذه العلامات بمرور الوق ، كان من الواضح أن خلل التنظيم المناعي لدى الأفراد غير المقيمين في المستشفى لم يتم حله بسرعة، علاوة على ذلك ، كان عدم انتظام تنشيط الخلايا التائية وعلامات الإرهاق في المجموعة غير المقيمة في المستشفى أكثر وضوحًا عند كبار السن.

وقال الباحثون: "على حد علمنا ، هذا هو الوصف الأول لخلل التنظيم المناعي المستمر بسبب فيروس كورونا في مجموعة كبيرة من مرضى النقاهة خارج المستشفى، حيث زادت علامات التنشيط والإرهاق الخلوي بمرور الوقت، وتوضح هذه النتائج الطبيعة المستمرة لتغيرات الجهاز المناعي التكيفي التي لوحظت في فيروس كورونا وتشير إلى تأثيرات طويلة المدى قد تشكل الحفاظ على المناعة ضده.