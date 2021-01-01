شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: شرب الشاي يحسن الوظائف الإدراكية لدى كبار السن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت نتائج دراسة حديثة توصل إليها باحثون من جامعة نيوكاسل البريطانية أن الشاي يحسن الوظائف الإدراكية لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا.

ووفقا لـ”سبوتنيك”، فإن الباحثين درسوا عادات شرب الشاي لأكثر من 1000 مشارك، تزيد أعمارهم عن 85 عاما، والذين يعيشون في منازلهم أو في دور رعاية، ووجدوا أن أولئك الذين يشربون أكثر من 5 أكواب من الشاي يوميًا مع أو بدون الحليب، يتمتعون بالأفضلية في بعض الاختبارات المعرفية.

كما توصل الباحثون في الدراسة إلى أن الأشخاص، الذين يشربون أكثر من 5 أكواب في اليوم، يتمتعون بقدرة أكبر على التركيز والانتباه، كما كشفت الدراسة أن محبي الشاي لديهم مهارات حركية أفضل.

وقال الدكتور إدوارد أوكيلو في مركز أبحاث التغذية البشرية في جامعة نيوكاسل: “قد تكون المهارات التي يحتفظ بها محبو الشاي، لا ترجع إلى المركبات الكيميائية الموجودة في الشاي فقط، بل أيضا نتيجة لاتباع طقوس إعداد الشاي، والدردشة أثناء شربه مع الناس، فكل هذه الأشياء تنشط الوظائف الإدراكية لدى المسنين“.

كما توصل الباحثين إلى أن المشاركين، الذين يشربون الشاي 5 مرات في اليوم على الأقل، لديهم ردود فعل أكثر دقة وسرعة، ما يساعدهم على إتمام الأنشطة اليومية مثل قيادة السيارة والحياكة وغيرها.