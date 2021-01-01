"صفر" إصابات بفيروس كورونا في 16 ولاية جزائرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الجمعة، أن 16 ولاية لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت الجزائر، الجمعة، عن تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة.

وأدت الحصيلة الجديدة إلى ارتفاع الإجمالي إلى 99897 إصابة و2762 حالة وفاة في الجزائر.

بينما تماثلت 268 حالة للشفاء من فيروس كورونا، ليصل عدد المتعافين إلى 67395 حالة.

وحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة المغربية، فإن 26 ولاية سجلت أقل من 9حالات، في حين سجلت 6 ولايات أكثر من 10 إصابات.