شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن ان تحدث أعراض فيروس كورونا بترتيب معين؟.. العلماء يوضحون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لطالما كان من الصعب التعرف على فيروس كورونا، لأن الأعراض تتداخل بسهولة مع نزلات البرد والإنفلونزا وحتى الحساسية، وقد تكون أكثر إرباكًا، بسبب أن بعض الناس لا يعانون من أي أعراض على الإطلاق.

ولفهم كيفية ظهور فيروس كورونا وتطوره بشكل أفضل، حاول فريق من الباحثين في جامعة جنوب كاليفورنيا اكتشاف الترتيب الأكثر شيوعًا لظهور الأعراض.



هل تظهر أعراض كورونا بترتيب معين

وحللت دراستهم، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة Frontiers in Public Health، معدلات حدوث أعراض كورونا،حيث استخدموا البيانات التي تم جمعها من منظمة الصحة العالمية لأكثر من 55000 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين، بالإضافة إلى مجموعة بيانات لما يقرب من 1100 حالة جمعتها لجنة الصحة الوطنية في الصين.

بناءً على النتائج التي توصلوا إليها، قرر الباحثون أن هذا هو الترتيب الأكثر احتمالًا أن يعاني شخص ما من أعراض كورونا:

حمى

سعال

الغثيان أو القيء

إسهال

عندما قاموا بتوسيع تحليلهم ليشمل أعراضًا إضافية، لا يزال الترتيب يبدو مشابهًا:

حمى

سعال

التهاب الحلق وآلام العضلات أو الصداع

الغثيان أو القيء

إسهال

وقارن الباحثون أيضًا التقدم المحتمل لأعراض كورونا، ضد الأنفلونزا ووجدوا أن الأنفلونزا كانت أكثر عرضة للبدء بالسعال بدلاً من الحمى، كما اكتشفوا أن الأشخاص المصابين بالأنفلونزا كانوا أكثر عرضة للإصابة بأوجاع الجسم والصداع والتهاب الحلق قبل الإصابة بالحمى.

بدورها، فإن هذه النتائج "تدعم الفكرة" القائلة بأنه يجب استخدام الحمى لفحص الأشخاص بحثًا عن كورونا قبل السماح لهم بدخول المباني، حيث كتب المؤلفون: "بالإضافة إلى ذلك ، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الممارسة السريرية الجيدة يجب أن تتضمن تسجيل ترتيب حدوث الأعراض في COVID-19 وأمراض أخرى".

خبراء الأمراض المعدية: ترتيب الأعراض لا يرسم الصورة كاملة

من جانبه يقول ويليام شافنر، دكتوراه في الطب، أخصائي الأمراض المعدية والأستاذ في كلية الطب بجامعة فاندربيلت، إن نتائج هذه الدراسة "مثيرة جدًا للاهتمام"، لكنها تؤكد أنها "لن تكون عالمية، فنحن نعلم ، في البداية ، أن عددًا من الأشخاص لا يعانون من الحمى ".

علاوة على ذلك، هناك مشكلة تحيز الاسترجاع، وهي عندما يجد المرضى صعوبة في تذكر وقت حدوث الأعراض بالضبط، وبدلاً من ذلك، ويقول الخبراء إنه من المهم الانتباه إلى أي أعراض غير عادية مرتبطة بـ فيروس كورونا ، بغض النظر عن وقت ظهورها، ويشمل ذلك قشعريرة وضيق في التنفس والتعب وفقدان حاسة التذوق أو الشم وسيلان الأنف أو الاحتقان بالإضافة إلى القائمة أعلاه.