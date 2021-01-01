212 وفاة جديدة بكورونا في تركيا مع بدء حظر التجول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت تركيا، الجمعة، 212 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة ليصل إجمالي الوفيات إلى 21093 حالة. وجاءت الحصيلة الجديدة فيما بدأ حظر تجول لأربعة أيام لكبح الجائحة.

وارتفع عدد الإصابات بعد تسجيل 12203 إصابات جديدة خلال الفترة ذاتها مما رفع الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى مليونين و220855 حالة.

وإجراءات العزل العام المفروضة حاليا سترفع في الخامسة من صباح 4 يناير/ كانون الثاني بالتوقيت المحلي. وفرضت أنقرة عزلا عاما كاملا في عطلات نهاية الأسبوع.



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