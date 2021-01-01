20 مليون إصابة بكورونا في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، الجمعة، بنسبة 1.2% مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق لتصل إلى نحو 20 مليونا.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في أمريكا 345 ألفا و844.



وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 2.3 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق.

وسجلت ولاية مين زيادة في أعداد الإصابات بلغت نسبتها 3% مقارنة بالفترة ذاتها من اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 24 ألفا و201.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الوفاة في غضون الساعات الأربع والعشرين المنصرمة بواقع 569 حالة.