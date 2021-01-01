صور.. إسرائيل تحقق "المليون الأول" في حملة التطعيم ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حكومة إسرائيل، الجمعة، تطعيم مليون شخص بعد أقل من أسبوعين من إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يولي إدولشتاين، الجمعة، بتطعيم صاحب رقم المليون في مدينة "أم الفحم" ذات الغالبية العربية.



وقال وزير الصحة يولي إدولشتاين إن أكثر من 10% من السكان تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.



وأكد نتنياهو أن الهدف هو تطعيم 5 ملايين ونصف مليون شخص في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 9 ملايين و300 ألف نسمة.





وذكرت وزارة الصحة أن 153 ألفا و430 تلقوا، الخميس وحده، التطعيم.

وتلقى أكثر من 40% من هؤلاء الذين تجاوزوا الستين عاما في إسرائيل الجرعة الأولى من جرعتين من لقاح "فايزر/بيونتك".

وبحسب الباحثين الموجودين في "أكسفورد" فإن إسرائيل تقوم بتطعيم سكانها بوتيرة ليس لها نظير في أي مكان آخر حول العالم.





وأظهر رسم بياني على موقع "أور وورلد إن داتا" الذي يقارن أعداد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في كل بلد لكل 100 ساكن، أظهر تقدما واضحا لإسرائيل بـ9.18 حتى الأربعاء، رغم أن إسرائيل تتخلف وراء دول مثل الولايات المتحدة والصين وبريطانيا من حيث الإصابات.

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل مؤخرا بالرغم من الإغلاق الجزئي الثالث في البلاد بهدف الحد من انتشار الفيروس الفتاك.

وأضافت وزارة الصحة، الجمعة، 5804 إصابات جديدة إلى الإجمالي.

ووصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 423 ألفا و262 ووصلت الوفيات إلى 3325 حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.



