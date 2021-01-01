شكرا لقرائتكم خبر عن "إندبندنت" البريطانية تكشف إمكانية إعطاء لقاحات كورونا لمرضى الحساسية المفرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير طبية حديثة فى بريطانيا عن أنه يمكن إعطاء لقاح Oxford وPfizer Covid للأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة بعد تجارب أجريت على العديد من الأشخاص فى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أشار التقرير بصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

كانت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) قد أوصت فى وقت سابق بعدم إعطاء لقاح Pfizer للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه مجموعة من الأطعمة والأدوية، ولكن الخبير جون رين، الرئيس التنفيذى لـ((MHRA وهى شركة عالمية رائدة فى حماية وتحسين الصحة العامة ودعم الابتكار من خلال البحث العلمى والتطوير، قال إن هذه النصيحة تمت مراجعتها وأن المزيد من البيانات أصبحت متاحة الآن وتمت مراجعتها.

وأضاف الدكتور جون رين، أن الاختبارات التى أجريت على 800 ألف شخص على الأقل فى بريطانيا بالإضافة إلى نحو مليون ونصف شخص بالولايات المتحدة الأمريكية، والذين حصلوا على تلك اللقاحات ضد كوفيد-19، لم تثير أى مخاوف إضافية.

أوضح الدكتور رين أن تلك الاختبارات التى أجريت على هؤلاء الأشخاص أعطتهم المزيد من التأكد أنه من الممكن التغلب على خطر الحساسية المفرطة من خلال التوجيه السريرى القياسى، والخضوع لفترة المراقبة بعد التطعيم لمدة 15 دقيقة على الأقل.

من جانبها، نصحت لجنة الأدوية البشرية الآن أن أى شخص يعانى من حساسية تجاه أطعمة أو غيره من الأدوية، يمكنهم الحصول على لقاحات Oxford و Pfizer Covid