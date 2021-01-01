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آخر تحديث: 1 - يناير - 2021 5:31 مساءً
لقاح مضاد لفيروس كورونا
اعلن مؤسسا شركة “بيونتيك” أن الشركة تعمل بأقصى طاقة مع شريكتها “فايزر”، لزيادة إنتاج لقاحهما، لكنهما حذرا من احتمال اضطراب إمداد اللقاح لحين طرح لقاحات أخرى.
وكانت “بيونتيك” الأولى بألمانيا في سباق اللقاحات، لكن لقاحها يصل ببطء إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الترخيص المتأخر نسبيا للقاح من الهيئة المسؤولة عن الصحة في التكتل الأوروبي وضعف الطلب المقدم من بروكسل.
وأثارت التأخيرات في طرح اللقاح ذعرا في ألمانيا حيث اضطرت بعض المناطق لوقف التطعيم بعد أيام من بدئه.
وقال أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لـ”بيونتيك” في تصريحات لـ”شبيغل” الإخبارية الأسبوعية: “في الوقت الراهن لا تبدو الأمور جيدة، وتظهر فجوة لأن هناك نقصا في اللقاحات الأخرى المرخصة وعلينا أن نسد الحاجة للقاح الخاص بنا”.
وطلبت الولايات المتحدة 600 مليون جرعة من لقاح “فايزر-بيونتيك” في تموز ، بينما انتظر الاتحاد الأوروبي حتى نوفمبر ليقدم طلبا بنصف هذه الكمية، وذلك بحسب “رويترز”.
كانت هذه تفاصيل خبر “بيونتيك” تحذر من خلل في إمدادات لقاحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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