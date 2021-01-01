شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تقي من الإصابة بنزلات البرد في فصل الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يعاني الكثيرون من نزلات البرد الحادة خلال فصل الشتاء، ويضطرون لتناول المسكنات والفيتامينات للتعامل معها، وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي تقي من الإصابة بنزلات البرد

الفيتامينات الغنية بفيتامين أ

يلعب فيتامين أ دورًا مهمًا في مكافحة العدوى، والمصادر الرائعة لفيتامين أ تشمل الأطعمة ذات اللون البرتقالي، مثل البطاطا الحلوة والجزر والقرع، بالإضافة إلى الخضروات مثل السبانخ والبروكلي.

براعم البروكلي

غنية بالمواد المغذية، لا سيما السلفورافان والأيزوثيوسيانات – وهما مركبان أظهرا خصائص مضادة للسرطان تعزز المناعة. إلى جانب تعزيز وظيفة المناعة، براعم البروكلي محملة أيضًا بمضادات الأكسدة، مثل الجلوكورافينين، التي تساعد الجسم على محاربة الأمراض.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي

يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة ويحفز الخلايا المناعية. بعض أفضل مصادر فيتامين سي تشمل الفلفل الحلو والبروكلي والحمضيات والتوت.

الجرجير

منخفض للغاية في السعرات الحرارية وغني بالفيتامينات والمعادن، ويُصنف على أنه من أكثر الأطعمة كثافة بالمغذيات، ويرجع الفضل جزئياً إلى تركيزه المرتفع من المعادن، بما في ذلك المغنيسيوم والكالسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم.

الأطعمة الغنية بفيتامين د

يلعب فيتامين (د) دورًا مهمًا في تعزيز المناعة، لكن نقص فيتامين (د) شائع جدًا، وللمساعدة في تلبية احتياجاتك من فيتامين (د)، قم بدمج أطعمة مثل الأسماك الدهنية بما في ذلك السلمون والتونة والماكريل في نظامك الغذائي.

الكرفس

غني بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان والمحتوى المعدني، وفي الواقع يحتوي الكرفس على مجموعة من المعادن الأساسية التي تقوي جهاز المناعة الصحي، والتي تساعد أيضاً في تحييد الأحماض والسموم التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

الأطعمة الغنية بفيتامين E

أحد مضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد على تنظيم جهاز المناعة، والمكسرات والبذور والزيوت مثل اللوز والبندق وزيت عباد الشمس وبذور عباد الشمس توفر كمية جيدة من هذ الفيتامين.

الأفوكادو

الأفوكادو مصدر جيد للجلوتاثيون، وهي أحد مضادات الأكسدة القوية المرتبطة بصحة الجهاز المناعي اللازمة للخلايا اللمفاوية، ويحتوي أيضًا على فيتامينات A و C و E التي تقوي جهاز المناعة.

الأطعمة الغنية بالزنك

الزنك معدن ضروري لنمو الخلايا المناعية، وإذا كنت من محبي المأكولات البحرية، فأنت محظوظ لأن المحار يحتوي على كمية من الزنك أكثر من أي طعام آخر. كما يعتبر سرطان البحر ن المصادر الجيدة أيضاً للزنك.