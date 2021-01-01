شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يكشف عن أخطر 3 أطعمة تضر بأسنان الطفل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشف أحد أطباء الأسنان ، عن أخطر 3 أطعمة من شأنها أن تضر بأسنان الطفل .
وقال الطبيب في مقطع فيديو: إن أول هذه الأطعمة هي بطاطس “الشيبس” ، مشيراً إلى أنها أسوأ من الكاكاو والحلوى ، لأنها تحتوي على الكربوهيدرات وهو يلتصق بالأسنان فترة طويلة .
وأوضح أن ثاني هذه الأطعمة هي الحلوى “الجيلي” لأن بها أصباغ سيئة ومواد كيماوية تعتبر كوارث .
أما ثالث هذه الأطعمة هي المشروبات الغازية ، تضر الجهاز المناعي والعظام وليس الأسنان فقط .
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