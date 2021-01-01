هل تؤثر سلالة كورونا الجديدة على مفعول اللقاح الصيني؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول بمجال مكافحة الأمراض في الصين، الجمعة، إنه لا دليل على أن سلالات فيروس كورونا الجديدة ستؤثر على مفعول لقاح "سينوفارم".
ومنحت الصين، الخميس، ترخيصاً للقاح الذي أنتجته وحدة تابعة لشركة "سينوفارم" التي تدعمها الدولة، بعد يوم من أنباء عن رصد أول حالة إصابة بسلالة منتشرة في بريطانيا، لشخص قادم من الخارج.
وأوضح شو وينبو، المسؤول في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، للتلفزيون الرسمي: "ليس هناك ما يدعو للذعر".
وأضاف: "السلالة المتحورة، مقارنة بالسلالات المتحورة السابقة لا تحمل أي تغيير واضح حتى الآن في قدرتها على التسبب في المرض".
وأشار إلى عدم رصد أي تأثير للسلالات على فاعلية التطعيم.
وتشمل السلالة التي سماها العلماء البريطانيون "في.يو.آي-202012/01" تحورا وراثيا في البروتين، وهو ما يمكن أن يؤدي نظريا إلى انتشار أسهل لكوفيد-19.
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