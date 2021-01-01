شكرا لقرائتكم خبر عن انتقاد عملية توزيع اللقاح بالولايات المتحدة.. والمسئولين يصفونها بـ"البطيئة جدًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من توزيع 11.4 مليون جرعة من لقاحات Pfizer وModerna COVID-19 المعتمدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجارى، إلا أن 2.1 مليون فقط قد نجحت في الوصول إلى أحضان عالية -المخاطر الأمريكيين.

ووفقا لتقرير "HealthDay News"، قال مسئول مكلف بقيادة عملية تطعيم الأمريكيين إن عملية توزيع اللقاحات تسير بوتيرة بطيئة للغاية.

وقال منصف صلاوي، المستشار العلمي لعملية Warp Speed​​، وهي الجهود الفيدرالية لتسريع تطوير اللقاح وتوزيعه، في بيان: "نتفق على أن هذا الرقم أقل مما كنا نأمله". وقال: "نحن نعلم أنه يجب أن يكون أفضل، ونعمل بجد لجعله أفضل".



نقص جرعات اللقاح بأمريكا

وبحلول يوم الأربعاء، ارتفع عدد الجرعات الموزعة إلى 14 مليونًا، وقد يكون عدد التطعيم البالغ 2.1 مليون - الذي جمعته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - منخفضًا إلى حد ما، وفي إفادة إخبارية منفصلة أخرى، أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الأمريكيين الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 2.6 مليون.

ومع ذلك، فإن هذا الرقم بعيد كل البعد عن التنبؤ السابق الذي توصل إليه المسئولون الفيدراليون بأن 20 مليون شخص سيحصلون على جرعة من اللقاح بحلول نهاية ديسمبر.

سبب حدوث التأخيرات غير واضح

في حديثه في الإحاطة الإخبارية لـ "Warp Speed" ، أشار منسق اللوجستيات الجنرال جوستاف بيرنا إلى الأسباب المحتملة، مثل موسم الأعياد والطقس الشتوي والتأخر في الإبلاغ كعوامل محتملة تؤدي إلى إبطاء التسليم.

ووفقًا لصحيفة التايمز الأمريكية، قال إن مرافق الرعاية الصحية لا تزال تتعلم كيفية تخزين اللقاحات في درجات حرارة منخفضة للغاية، وتخصص العديد من الولايات جرعات لاستخدامها في مرافق الرعاية طويلة الأجل، وهو جهد من المتوقع أن يستغرق عدة أشهر.

في الوقت الحالي، يتم إعطاء معظم الحقن في المستشفيات والعيادات ودور رعاية المسنين، لكن اتفق المسئولون على أن وتيرة التطعيم يجب أن تزداد إلى حد كبير بمجرد إعطاء الجرعات من قبل سلاسل الصيدليات الرئيسية.

اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في كاليفورنيا وكولورادو

أعلنت ولاية كاليفورنيا عن الحالة الثانية في البلاد من النوع الجديد والأكثر عدوى من فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، وفي مؤتمر عبر الإنترنت مع الدكتور أنتوني فوسي، رئيس المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أعلن الحاكم غافن نيوسوم أنه تم العثور على العدوى في جنوب كاليفورنيا.

وقال فوسي: "لا أعتقد أن سكان كاليفورنيا يجب أن يعتقدوا أن هذا أمر غريب، فهو أمر متوقع"، وجاء الإعلان بعد يوم فقط من الإبلاغ عن الحالة الأولى في كولورادو.

يعتقد الخبراء أن البديل الجديد ربما ينتشر بالفعل في أماكن أخرى في الولايات المتحدة.

لم يتم العثور على أي دليل على أن هذا البديل أكثر فتكًا أو يسبب مرضًا أكثر خطورة ، ويقول العلماء إن اللقاحات ستكون فعالة ضده، ولكن الفيروس الذي ينتشر بشكل أسرع يمكن أن يغمر المستشفيات بالمرضى المصابين بأمراض خطيرة.