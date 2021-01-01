شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا بولاية فلوريدا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو الصحة فى ولاية فلوريدا الأمريكية تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا covid-19، وفقًا لما نشره موقع "foxnews".

قالت وزارة الصحة بولاية فلوريدا، إن الشخص المصاب بالسلال الجديدة بفيروس كورونا من مقاطعة مارتن، وهو فى العشرينات من عمره وليس له سجل سفر.



كاليفورنيا تسجل أول حالة إصابة بالمتغير الجديد لكورونا

وأشارت وزارة الصحة بفلوريدا فى بيان على حسابها بموقع "تويتر": "تعمل الإدارة مع مركز السيطرة على الأمراض بالتحقيق فى هذا الأمر والسيطرة عليه، ونشجع الجميع على الاستمرار فى ممارسة التخفيف من COVID-19".

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن أول حالة من السلالة الجديدة وتسمى B.1.1.7 - فى الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء، وكان من مقاطعة إلبرت وفى العشرينات من عمره.

وكانت ولاية كولورادو الأمريكية قد سجلت الأسبوع الجارى أولى اصابات بالسلالة المتغيرة لشخصين أحدهم لم يكن له سجل سفر أيضا إلى بريطانيا موخرا، وهو ما أثر مخاوف الباحثين بأن السلالة الجديدة تثبت قدرتها على الانتقال دون السفر إلى مناطق انتشارها في المملكة المتحدة،

اكتشف الباحثون المتغير الأكثر قابلية للانتقال في 17 دولة على الأقل خارج المملكة المتحدة، بما في ذلك مناطق بعيدة مثل أستراليا وكوريا الجنوبية، وقال مسؤولون في كندا في وقت سابق إنهم حددوا حالتين.

على الرغم من أن البديل في المملكة المتحدة يبدو أكثرعدوى، إلا أنه لا يؤدي إلى ارتفاع معدلات دخول المستشفى أو الوفيات، وفقًا لتقرير صادرعن وكالة الصحة العامة في إنجلترا، كما لا توجد أي علامة على أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا قبل أشهر هم أكثر عرضة للإصابة مرة أخرى إذا تعرضوا للمتغير.