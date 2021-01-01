شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تعرف على أهمية إجراء تحليل السكر أثناء الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر من الأمراض المزمنة التى تؤثر على عدد كبير من الأشخاص بالعالم، ويحتاج مريض السكر لإجراء اختبارات دورية للتأكد من مستوياته في الدم للسيطرة عليه، ويعطي الصيام مستويات السكر في الدم أدلة حيوية حول كيفية إدارة جسم الشخص لسكر الدم، يميل سكر الدم إلى الذروة بعد حوالي ساعة من تناول الطعام ثم ينخفض ​​بعد ذلك.

وتشير مستويات السكر المرتفعة في الدم أثناء الصيام إلى مقاومة الأنسولين أو الإصابة بمرض السكري وفقًا لتقرير لموقع medicalnewstoday في حين أن انخفاض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام قد يكون بسبب أدوية السكري، ويمكن أن تساعد معرفة وقت الاختبار وما الذي تبحث عنه في الحفاظ على صحة الأشخاص، خاصةً إذا كانوا مصابين بداء السكري أو معرضين لخطر الإصابة بالحالة.

تحليل مستويات السكر في الدم أثناء الصيام

قد يوصي أخصائي الرعاية الصحية باستخدام مقياس الجلوكومتر لاختبار المستويات اليومية لسكر الدم أثناء الصيام ويحتاج الجسم إلى الجلوكوز للحصول على الطاقة، ويأتي الجلوكوز من الطعام الذي نتناوله ومع ذلك لا يستخدم الجسم كل هذه الطاقة دفعة واحدة يتيح الأنسولين إمكانية تخزينه وإطلاقه عند الضرورة، بعد تناول وجبة، ترتفع مستويات السكر في الدم، وعادة ما تبلغ ذروتها بعد حوالي ساعة من تناول الطعام، يعتمد مدى ارتفاع نسبة السكر في الدم والتوقيت الدقيق لذروته على النظام الغذائي للشخص.

هناك طريقتان يستخدمهما الأفراد أو أخصائيي الرعاية الصحية لتقييم مستويات السكر في الدم أثناء الصيام:

اختبار سكر الدم التقليدي، واختبار الهيموجلوبين الجليكوزيلاتي (HbA1c)

اختبار HbA1c

يقيس اختبار HbA1c كيفية إدارة الجسم لسكر الدم بمرور الوقت، وعادة ما يكون آخر شهرين إلى ثلاثة أشهر، سيجري الشخص هذا الاختبار في مكتب الطبيب أو في المختبر إذا كانت المستويات عالية جدًا، فقد يحتاج الفرد إلى اختبار ثانٍ تظهر النتائج كنسبة مئوية HbA1c هو الاختبار الرئيسي الذي يستخدمه الأطباء لإدارة مرض السكري.

فحص سكر الدم في المنزل

يمكن لأي شخص اختبار مستويات السكر في الدم في المنزل في معظم الحالات، يطلب الأطباء من الناس قياس سكر الدم أثناء الصيام فور الاستيقاظ وقبل تناول أي شيء أو شربه قد يكون من المناسب أيضًا اختبار نسبة السكر في الدم قبل الأكل أو أحيانًا بعد ساعتين من الوجبة عندما يعود سكر الدم إلى مستوياته الطبيعية.

يعتمد الوقت المناسب للاختبار على أهداف العلاج وعوامل أخرى على سبيل المثال، لا يحتاج معظم مرضى السكري إلى الاختبار بين الوجبات إلا إذا كانوا يستخدمون دواء السكري الذي يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم قد يختبر أشخاص آخرون بين الوجبات إذا شعروا أن مستويات السكر لديهم قد تكون منخفضة.

لإجراء اختبار سكر الدم يقوم الشخص بما يلي:

- قم بإعداد شريط الاختبار وجهاز مراقبة الجلوكوز ليكونا جاهزين لعينة الدم.

- نظف منطقة الاختبار، عادةً جانب طرف الإصبع، باستخدام مسحة كحولية.

- اضغط على منطقة الاختبار حول الجرح لزيادة تدفق الدم.

- ضع قطرة دم على شريط الاختبار.

- ضع الشريط في الشاشة.

- سجل الوقت وقراءة السكر في الدم وتناول الطعام مؤخرًا في السجل.