شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: سلالة كورونا الجديدة تنتشر بسهولة وتزيد الضغط على المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC من أن سلالة كورونا الجديدة في الولايات المتحدة يمكن أن تزيد الضغط على المستشفيات، وفقا لما ذكرته صحيفة cnbc الأمريكية.

وقال الدكتور هنري ووك، من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن المتغير الجديد يبدو أنه ينتشر "بسهولة وسرعة أكبر من السلالات الأخرى"، ولكن لا يبدو أنه يسبب مرضًا أكثر خطورة أو يزيد من خطر الموت، وأضاف أنه بالنظر إلى مدى انتشار المتغير في المملكة المتحدة، كان وصوله إلى الولايات المتحدة "متوقعًا".

وأعلن مسئولو الصحة في كولورادو الثلاثاء الماضى أنهم اكتشفوا أول حالة معروفة في الولايات المتحدة لسلالة جديدة وأكثر عدوى من الفيروس تم اكتشافها في البداية في المملكة المتحدة، وأوضح مسئولو مركز السيطرة على الأمراض أن سلالة جديدة منفصلة أخرى تم تحديدها لأول مرة في جنوب أفريقيا قد يتم تداولها بالفعل في الولايات المتحدة أيضًا.

وأكد الدكتور هنري ووك، مدير حوادث كوفيد19 في الوكالة: "نظرًا لانتشار المتغيرات بسرعة أكبر، فقد تؤدي إلى المزيد من الحالات وتزيد من الضغط على أنظمة الرعاية الصحية المثقلة بالفعل".

وأضاف أن البيانات المتاحة تشير إلى أن المتغير الجديد ينتشر "بسهولة وسرعة أكبر من السلالات الأخرى"، ولكن لا يبدو أنه يسبب مرضًا أكثر خطورة أو زيادة خطر الموت.

وقال: "تتغير الفيروسات باستمرار من خلال الطفرات ونتوقع ظهور متغيرات جديدة بمرور الوقت". "العديد من الطفرات تؤدي إلى متغيرات لا تغير من كيفية إصابة الناس بالفيروس ومع ذلك، تظهر أحيانًا متغيرات يمكن أن تنتشر بسهولة أكبر ، مثل هذه ".

وأضاف أن "الخبراء يعتقدون أن لقاحاتنا الحالية ستكون فعالة ضد" كلتا السلالتين الجديدتين لا يزال العلماء يدرسون كيفية استجابة السلالات الجديدة لعلاجات فيروس كورونا مثل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة والبلازما في فترة النقاهة.

من جانبه أكد الدكتور جريج أرمسترونج، مدير مكتب مركز السيطرة على الأمراض للكشف الجزيئي المتقدم، أن التأكيد على أن اللقاحات ستكون فعالة ضد المتغيرات الجديدة يعتمد على تجربة الطفرات السابقة المماثلة وأضاف أن المناعة المستحثة من خلال العدوى السابقة من سلالة مختلفة ربما تكون فعالة أيضًا ضد هذه السلالات الجديدة.