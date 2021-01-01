بعد أول جرعة.. رصد أعراض جانبية للقاح "موديرنا" في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عانت موظفة في مستشفى أمريكي أعراضا تحسسية حادة بعد تلقيها جرعة من اللقاح الذي أنتجته شركة "موديرنا" ضد فيروس كورونا.

وقال مسؤولو الصحة في ولاية أوريجون، الخميس، إن إحدى موظفات مستشفى "والوا" أصيبت برد فعل تحسسي شديد تجاه أول جرعة من لقاح "موديرنا".



وتم حجز العاملة في المستشفى لمتابعة حالتها، فيما لم ترد معلومات بشأن ما إذا كان لها تاريخ سابق مع ردود الفعل التحسسية، بحسب بيان هيئة الصحة في الولاية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يبلغ فيها مسؤولو الولاية عن إصابة شخص من أوريجون برد فعل تحسسي شديد تجاه لقاح مضاد لفيروس كورونا، منذ بدء حملة التطعيمات في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وظهرت الأعراض الجانبية التحسسية في بعض الأحيان على أشخاص تلقوا لقاح "فايزر-بايونتيك"، فيما اقتصرت أعراض لقاح "موديرنا" على الألم الخفيف والإرهاق والغثيان والصداع، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ويقول مسؤولو الصحة الأمريكيون إن فرصة أن يتسبب لقاح "موديرنا" في ردود فعل تحسسية "ضعيفة"، حسبما كشفت دراسة أجريت على مستوى الولايات المتحدة.

ونظرا لأن اللقاح خضع للاختبار وتمت الموافقة عليه وفقا لجدول زمني أسرع بشكل كبير من المعتاد، فقد أشار المسؤولون إلى أن البيانات المستقبلية يمكن أن تظهر خلاف ذلك.

وقالت اللجنة الاستشارية للمناعة في وقت سابق من شهر ديسمبر/ كانون الأول: "ستكون مراقبة من تم تطعيمهم حاسمة للكشف عن أي أحداث سلبية خطيرة لم يتم رصدها في التجارب السريرية".

وحثت هيئة الصحة الأمريكية الأشخاص الذين عانوا تفاعلات حساسية شديدة تجاه اللقاحات الأخرى، على التحدث مع أطبائهم بشأن ما إذا كان من الآمن لهم الحصول على لقاح مضاد لـ"كوفيد 19".

وفي أوريجون غربي الولايات المتحدة، تلقى أكثر من 38 ألف شخص لقاحات مضادة لكورونا، كان نصيب "موديرنا" من بينها نحو 12 ألفا.