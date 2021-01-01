ليبيا تسجل 9 وفيات و476 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الجمعة، انخفاض الإصابات بفيروس كورونا، بتسجيل 476 إصابة جديدة و9 وفيات، وشفاء 1145 حالة، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 242 إصابة و691 حالة شفاء، فيما لم تسجل أية حالات وفاة.

وأوضح أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 100 ألف و744 شخصا، بينهم 26 ألفًا و5 حالات نشطة، ووفاة 1487 شخصًا.