شكرا لقرائتكم خبر عن تعلم فن المذاكرة.. 6 أساليب علمية مجربة لتحصيل الدروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قديما قالوا أن التسويف هو لص الوقت، ومن ثم لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، وأساس مذاكرة الدروس استعداداً للامتحانات هو استغلال الوقت لصالحك.

وقال موقع «ستادي انترناشونال» الأمريكي إن البعض يقول إن هناك أساليب تساعد على استذكار الدروس، منها الموسيقى التي نستمع إليها وآخرون يرون أنها تنحصر في الأطعمة التي تأكلها، وفريق ثالث يقول أن الأمر يعتمد على التكيف النفسي في نظام يعتمد على المكافأة.

وعلق الموقع في تقرير له، اليوم الجمعة، على هذه الأساليب، فقد أوضحت الأبحاث العلمية أن هناك وسائل مختلفة تحفز مختلف أجزاء المخ، وكلما زادت مناطق المخ المنشطة، كلما زادت قدرتك على الاحتفاظ بالمعلومات.

و استعرض التقرير أساليب أخرى شائعة للاحتفاظ بالمعلومات وتشمل تدوين الملاحظات وعمل مذكرات، مشاهدة فيديوهات تشرح الدروس التي نتذكرها، أو شرح ما تعلمته لشخص آخر أو إنشاء خرائط ذهنية.

غير أن هناك أساليب أفضل علميا تساعدك على المذاكرة استعدادا للامتحان وتتمثل في:

1- حاول مذاكرة مواد متعددة بدلا من مادة واحدة، فالتركيز بعمق على مادة واحدة يجعلك تفقد الانتباه بسرعة، والحل هو استيعاب القليل كل يوم من موضوعات متعددة وهو أسلوب منتج ويحقق نتائج أفضل.

2- استخدم تقنيات الذاكرة والتي تضم الخرائط الذهنية، والملخصات ووسائل صوتية وتصويرية، فعندما يربط ذهنك المعلومات بشيء مألوف، فإنه يحفره في ذاكرتك بسهولة كبيرة.

يجب عليك تدوين الملاحظات طوال الوقت بخط اليد، وليس عبر التليفون أو اللاب توب، فو من افضل الأساليب للمذاكرة استعدادا للامتحان حيث تميل إلى معالجة وإعادة صياغة المعلومات ومراجعتها.

3- اختبر نفسك بانتظام وهي طريقة ذكية تساعدك على التخلص من خوفك من الامتحانات، كما ثبت أنها من أساليب التدريب المفيدة للاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة.

4- احرص على استراحات منتظمة بين الدروس فهذا يزيد من تحصيلك ويضيف تركيزك، وحدد لنفسك نظام مكافأة بعد إتمام جلسة المذاكرة، وبهذه الطريقة تعمل على تكييف مخك على أن يكون متفاعلا، ومن بين هذه المكافآت اختر الأشياء البسيطة الممتعة، مثل تمشية قصيرة، أو ممارسة تمرينات رياضية، أو تناول طعام صحي، وهكذا.

5- ركز على تقدمك بدلاً من استهداف درجات معينة، فالأفضل هو التركيز على كيفية المذاكرة من أجل الامتحان من خلال تعلم وتحصيل المعلوماتاة تجعل عملية التعلم والتحصيل هدفا لك.

6- خذ نصيبك من الهواء النقي المشبع بالأوكسجين والنوم المناسب والأكل الصحي، وعليك أن تذاكر المواد الأكثر تحديا قبل النوم فهذا يجعلها أسهل تذكرا في اليوم التالي، إلى جانب تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون اوميجا 3 والتي تحسن وظائف المخ واحد من القلق أيضا، فإذا كنت ترغب في المذاكرة استعدادا للامتحان، يجب عليك تناول الغذاء المناسب والصحي .