شكرا لقرائتكم خبر عن ديلي ميل: 530 ألف جرعة لقاح أكسفورد لـ كورونا تتسلمها بريطانيا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" عن أن بريطانيا ستحصل على 530 ألف جرعة فقط من لقاح فيروس كورونا الخاص بجامعة أكسفورد الأسبوع المقبل على الرغم من الوعود بتقديم 4 ملايين جرعة بحلول الأول من يناير الجارى حيث تمت الموافقة على استخدامه وسط آمال في أن تتمكن المملكة المتحدة من تلقيح 24 مليونًا بحلول شهر أبريل المقبل.

وفي مايو الماضى اقترح المسئولون أن 30 مليون جرعة ستكون جاهزة بحلول نهاية العام، وفي الشهر الماضي قالوا 4 ملايين، لكن المملكة المتحدة طلبت 100 مليون جرعة إجمالاً ووعدت استرازينكا بتقديم 2 مليون جرعة أسبوعيًا بحلول منتصف يناير، وفي محاولة لتسريع عملية النشر، يوصي المنظمون البريطانيون الآن بإعطاء حقنة اللقاح على جرعتين بفارق ثلاثة أشهر، بدلاً من أربعة أسابيع، ما يسمح بتحصين ملايين آخرين خلال فترة زمنية أقصر.

لكن الوزراء يواجهون التحدي الهائل المتمثل في محاولة زيادة القدرة على التطعيم بسرعة للحد من انتشار سلالة متحولة شديدة العدوى تتسابق في جميع أنحاء البلاد يتم تلقيح حوالي 280 ألف بريطاني فقط ضد كورونا كل أسبوع، فيما حذر كبار الخبراء الوزراء من أنهم بحاجة إلى زيادة معدلات التطعيم الأسبوعية سبعة أضعاف بحلول منتصف يناير حيث تسببت السلالة الجديدة من فيروس كوفيد19 في ارتفاع حاد في العدوى ، وعلى الرغم من أنها لا تبدو أكثر فتكًا، إلا أنها تنتشر بسهولة أكبر من الفيروس العادي الذي يزيد من الحجم الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من المرض ويحتاجون إلى رعاية في المستشفى.

وأصبح لقاح أسترازينكا وأكسفورد Oxford / AstraZeneca ثاني لقاح لفيروس كورونا يتم الموافقة عليه للاستخدام في المملكة المتحدة بعد لقاح فايزر، وهو اللقاح الأرخص سعرًا وله فعالية كبيرة تصل لـ 90% بين اللقاحات التي طرحت مؤخراً لمواجهة فيروس كورونا.