شكرا لقرائتكم خبر عن حقن 42 أمريكيًا بعلاج الأجسام المضادة لكورونا بدلاً من لقاح مودرنا بالخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لشبكة CNBC الأمريكية، عن أن العشرات من الأشخاص في ولاية فرجينيا الغربية تلقوا عن طريق الخطأ علاجًا بالأجسام المضادة لفيروس كوروناRegeneron بدلاً من لقاح مودرنا، ووفقا للتقرير تلقى 42 شخصًا العلاج، الذي يُعطى عن طريق الوريد، في عيادة التطعيم التي يعمل بها قسم الصحة في مقاطعة بون بالخطأ بدلاً من حقنهم باللقاح.

قالت جولي ميلر، مديرة إدارة الصحة في مقاطعة بون إنه تم الاتصال بكل من تلقى العلاج بالأجسام المضادة بدلاً من اللقاح، الذي يتم إعطاؤه عن طريق حقنة في الذراع، وأضافت: "لا نعتقد أن هناك أي مخاطر للضرر".



لقاح مودرنا

يُنظر إلى العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة من Regeneron ، والذي يجب إدارته من خلال التنقيط الوريدي، على أنه علاج واعد لـفيروس كورونا خاصةً عند تناوله مبكرًا أثناء الإصابة، لكن الخلط في ويست فرجينيا هو مجرد مثال واحد على الارتباك في الاندفاع لتوزيع اللقاح على عشرات الملايين من الناس كان بدء التشغيل أبطأ مما كان متوقعًا وتميز بالتحديات اللوجستية.

وأضافت ميلر: "لقد تم تحديد أن هذا كان حادثًا منفردًا سيتم تقديم لقاح كورونا لجميع الأفراد الذين تم حقنهم بالخطأ، وقالت إن وزارة الصحة ستعمل بشكل وثيق مع الحرس الوطني للولاية ووزارة الصحة والموارد البشرية لمراجعة سياساتها وإجراءاتها.

وقال الميجور جنرال جيمس هوير، مساعد جنرال في الحرس الوطني في فرجينيا الغربية، في بيان إن قواته تصرفت على الفور لتصحيح الخطأ بمجرد اكتشافها لما حدث وقال في بيان "قمنا على الفور بمراجعة وتعزيز بروتوكولاتنا لتعزيز عملية التوزيع الخاصة بنا لمنع حدوث ذلك مرة أخرى".

أشار الدكتور كلاي مارش، مسئول كوورنا في الولاية ، في بيان إلى أن علاج Regeneron الذي تم إعطاؤه عن طريق الخطأ بدلاً من اللقاح هو نفس المنتج الذي تم إعطاؤه للرئيس ترامب عندما أصيبب بكورونا، وقال: "رغم أن هذه الحقنة غير ضارة ، فقد تم استبدالها باللقاح".