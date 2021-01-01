كورونا يغلق مدارس بانكوك.. إجراءات مشددة لمحاصرة بؤرتين جديدتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت العاصمة التايلاندية بانكوك، الجمعة، إنها ستغلق جميع المدارس لمدة أسبوعين في إطار تشديد إجراءات مكافحة موجة جديدة من جائحة كورونا.

وسجلت تايلاند 279 حالة إصابة جديدة بالفيروس، الجمعة، معظمها برتبط بتفش جماعي بين عمال مهاجرين في إقليم ساموت ساخون جنوبي بانكوك وتفش آخر مرتبط بأوكار قمار غير قانونية بدأ في إقليم رايونج في شرق البلاد.



وبدأت البؤرتان الجديدتان في الامتداد إلى بانكوك مما دفع إدارة المدينة لتشديد الإجراءات للحد من انتشار المرض.

وقال المتحدث باسم إدارة العاصمة: "بدأنا نرصد حالات جديدة مرتبطة بالطلبة وأنشطة خدمية أخرى".

وأضاف: "لذلك قررنا إغلاق المزيد من الأماكن".

وأشار إلى أن جميع المدارس ودور الرعاية النهارية للصغار وكبار السن ورياض الأطفال والمراكز التعليمية ستغلق بدءا من الرابع من يناير/ كانون الثاني حتى 17 من الشهر نفسه، فيما ستغلق المتنزهات الترفيهية والملاعب والحمامات العامة ومراكز التدليك اعتبارا من غد السبت.

وقال المتحدث إن المدينة تدرس فرض قيود على ارتياد المطاعم، لكن الأمر يتطلب المزيد من المناقشات مع فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة كوفيد-19.