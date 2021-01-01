27 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا.. ورقم صادم بألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت روسيا 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و186 ألف و336 حالة إصابة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في بيان، الجمعة، أن عدد حالات الوفاة بلغ 536 حالة، بينما تماثلت 25 ألف و798 حالة للشفاء.





على جانب آخر، أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا تسجيل 22 ألفاً و924 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفاد المعهد في بيان أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 553 حالة ليرتفع بذلك إلى 33 ألفاً و791 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس إلى 1.35 مليون شخص.