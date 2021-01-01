شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على صيدلى أمريكى بتهمة إتلاف 570 جرعة من لقاح كورونا بعد تركها دون تبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لشبكة cnbc الأمريكية إنه تم القبض على صيدلى من ولاية ويسكونسن أمس الخميس بتهمة إفساد حوالي 570 جرعة من لقاح فيروس كورونا أثناء حملة التطعيم الموسعة ضد الفيروس لوقف هجماته، ووفقا للتقرير تم استدعاء الشرطة للتحقيق في الحادث في مستشفى Advocate Aurora Health Hospital بعد أن اعترف الصيدلى بتعمد ترك 57 قارورة من لقاح فيروس كورونا الحديث بدون تبريد ، مع العلم أن القيام بذلك سيجعل اللقاح غير فعال.



لقاح كورونا

وقالت Aurora Health في بيان إن الوضع كان "انتهاكًا لقيمنا الأساسية" وأن الصيدلي قد طُرد، وأوضح البيان ما زلنا نعتقد أن التطعيم هو طريقنا للخروج من الوباء نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن تصرفات هذا الفرد ستؤدي إلى تأخير أكثر من 500 شخص في تلقي لقاحهم.

ووجدت شرطة جرافتون أن جرعات اللقاح غير المبردة وزعت على المرضى، لكن المسؤولين في صحة أورورا قالوا إن اللقاح الفاسد لا يشكل أي مخاوف صحية وقدرت الشرطة قيمة جرعات اللقاح المدمرة بما يتراوح بين 8 آلاف دولار و11 ألف دولار.

ويُنظر إلى العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة من Regeneron ، والذي يجب إدارته من خلال التنقيط الوريدي، على أنه علاج واعد لـفيروس كورونا خاصةً عند تناوله مبكرًا أثناء الإصابة، لكن الخلط في ويست فرجينيا هو مجرد مثال على الارتباك في الاندفاع لتوزيع اللقاح على عشرات الملايين من الناس كان بدء التشغيل أبطأ مما كان متوقعًا وتميز بالتحديات اللوجستية.