اسرع طرق خسارة الوزن في 2021 بالرجيم الهولندي 

من خلال البحث عن اسرع طرق تخسيس الوزن في العام 2021 يتبين ان الكثير من النساء يلجأن الى معرفة تفاصيل عن الرجيم الهولندي. فهو يساعد على حرق الدهون الضارة والعنيدة في مدة قصيرة. ولهذا يجب اتباع برنامجه لسبعة ايام مع الحرص على الالتزام بالقواعد التي يتضمنها. ورغم انه من اسرع طرق خسارة الوزن يجب العلم انه من الضروري ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام حياة صحي بالتزامن معه.



اليوم الاول

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الفطور. كوب من الفواكه المشكلة او من حبوب الفطور والحليب، كوب من الشاي الخالي من السكر.

وجبة خفيفة. كوب من القهوة الخالية من السكر، قطعة بسكويت مخصصة للرجيم.

الغداء. قطعة متوسيطة الحجم من الخبز الاسمر، قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي او المسلوق، قطعة صغيرة من عجة البيض، نصف حبة طماطم، كوب من حليب خفيف الدسم.

وجبة صغيرة. كوبان من الشاي من دون سكر، كوب من شوربة من دون دهون.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي، طبق من البروكولي والبطاطا المطهوين على البخار. كما يمكن اضافة كوب من الزبادي غير المحلى.

اليوم الثاني

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الفطور. بيضتان مسلوقتان، قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم، كوبان من الشاي غيرالمحلى.

وجبة خفيفة. كوب قهوة من دون سكر، قطعتا بسكويت خفيف، حبة فاكهة موسمية صغيرة.

الغداء. قطعة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، حبة كيوي. كما يمكن تناول كوب من الشاي من دون سكر.

العشاء. قطعة صغيرة من اللحم المشوي الخالي من الدهون، حبة بطاطا صغيرة مسلوقة مع القليل من زيت الزيتون. ويمكن تناول حبة فاكهة او قطعة صغيرة من حلوى قليلة السكر.

اليوم الثالث

الفطور. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى، كوب من عصير البرتقال الطازج، قطعة من التوست المحمص الكامل.

وجبة صغيرة. يمكن تناول كوب من القهوة الخالية من السكر مع قطعة تشيز كيك صغييرة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم البقر المشوي مع البصل، كوب من الزبادي غير المحلى والخالي من المواد الحافظة، كما يمكن تناول كوب من الشوربة الخالية من الدسم.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من صدر الديك الرومي المحضر بطريقة صحية. ويمكن تناول كوب من الزبادي قليل الدسم وحبة فاكهة.

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اليوم الرابع

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الفطور. قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة جبنة صغيرة، كوب من قهوة من دون سكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم البقري المشوي الخالي من الدهون، طبق من سلطة الخيار والطماطم، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى . وبعد هذا يمكن تناول كوب من الشاي من دون سكر.

العشاء. قطعة صغيرة من اللحم المشوي او المسلوق مع القليل من الفلفل وزيت الزيتون، طبق صغير من البطاطا والبروكولي المشويين او المطهوين على البخار. ويمكن اضافة كوب من الزبادي غير المحلى.

اليوم الخامس

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الفطور. قطعة صغيرة من الخبز المحمص مع قطعة متوسطة الحجم من جبنة قليل الدسم وكوب من الشاي غير المحلى.

وجبة صغيرة. كوب من القهوة غير المحلاة، قطعة من بسكويت الرجيم، حبة فاكهة موسمية صغيرة.

الغداء. كوب شوربة من دون دسم، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون. وبعد هذا يمكن شرب كوب من الشاي الخالي من السكر.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من سمك القد المشوي، سلطة تحتوي على الطماطم والبقدونس والقليل من الزيتون والخس وزيت الزيتون وعصير الليمون.

اليوم السادس

الفطور. قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم، قطعة متوسطة الحجم من التوست الاسمر المحمص، كوب من الشاي الخالي من السكر المضاف.

وجبة خفيفة. كوب من القهوة الخالية من السكر، قطعة من بسكويت خفيف، حبة فاكهة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي مع البصل والطماطم، كوب من الشوربة. ويمكن بعد 30 دقيقة تناول كوب من الزبادي بالقرفة والتفاح كتحلية.





اليوم السابع

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الفطور. قطعة متوسطة الحجم من الخبز الاسمر، طبق صغير من عجة البيض، كوب من عصير البرتقال الطبيعي.

وجبة خفيفة. كوب من القهوة من دون تحلية، قطعة بسكويت مخصص للرجيم.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم البقر المشوي من دون دهون، كوب من السلطة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون. وبعد مرور ساعة يمكن تناول كوب من الشاي.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من لحم السمك المشوي مع الفطر والفلفل الاسود. كما يمكن تناول نصف كوب من عصير العنب وقطعتين صغيرتين من الشوكولاتة الداكنة. ويلاحظ بعد انتهاء الرجيم انه من اسرع طرق خسارة الوزن التي يمكن اتباعها في العام 2021.