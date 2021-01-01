كورونا يفاجئ العلماء بـ"تأثير خطير" على الدماغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتشف علماء من معهد الصحة الأمريكي، خلال دراسة عن تأثير فيروس كورونا على الدماغ، وجود علامات تلف ناتج عن ترقق وتسرب الأوعية الدموية.

ولم يشاهد العلماء أي علامات على وجود SARS-CoV-2 في عينات الأنسجة، مما يشير إلى أن الضرر لم يكن بسبب هجوم فيروسي مباشر على الدماغ.



وقالت الدراسة، التي نشرتها مجلة New England Journal of Medicine، إن العلماء وجدوا أن دماغ المصاب بفيروس كورونا، قد يكون عرضة لتلف الأوعية الدموية الدقيقة.

ودلت الدراسة على أن سبب ذلك قد يكمن في رد فعل التهابي للجسم على دخول الفيروس.

وأجرى العلماء دراسة معمقة لعينات أنسجة المخ من 19 مريضا ماتوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا، في الفترة من مارس/ آذار إلى يوليو/ تموز 2020، تراوحت أعمارهم بين 5 و73 سنة.

وكان لدى العديد منهم عامل أو أكثر من عوامل الخطر مثل مرض السكري، والسمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها.

وكشفت فحوصات الدماغ وجود عدة نقاط ساطعة في المخ تشير إلى وجود الالتهاب، وكذلك بعض البقع الداكنة التي تشير إلى النزيف.