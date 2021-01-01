تحصين 950 ألفا ضد فيروس كورونا في إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يتم تطعيم أكثر من مليون مواطن في البلاد ضد فيروس كورونا بنهاية اليوم الجمعة.
ويأتي ذلك بعد أن تلقى أكثر من 153 ألف إسرائيلي اللقاح، الخميس، ليصل العدد الإجمالي للتطعيمات المقدمة إلى 950 ألفا، حسبما أعلنت وزارة الصحة، صباح الجمعة.
وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين: "لقد حطمنا بالأمس رقما قياسيا وقمنا بتطعيم 153 ألفا و430 شخصا في 325 مركز تطعيم في جميع أنحاء البلاد، واليوم سنجتاز علامة فارقة تتمثل في تطعيم مليون شخص.. بالنيابة عنكم جميعا أشكر الطاقم الطبي على العمل الرائع"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية .
وتستخدم إسرائيل لقاح "فايزر/ بايونتيك" الألماني الأمريكي في 257 مركز تطعيم عبر إسرائيل.
وتسببت جائحة فيروس كورونا في وفاة 3325 شخصا حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 423 ألفا و262.
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