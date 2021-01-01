بأمر كورونا.. تشاد تغلق العاصمة للمرة الأولى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت تشاد إغلاقا على عاصمتها نجامينا للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا، وأعلنت حظر التجول بسبب زيادة حالات الإصابة.
وسجلت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا 2113 إصابة بالفيروس منذ مارس/ آذار و104 وفيات وهو عدد أقل نسبيا مقارنة بالدول الأخرى بالمنطقة.
وانخفضت الحالات اليومية الجديدة إلى أقل من عشر إصابات في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، لكن بيانات وزارة الصحة أظهرت ارتفاع الحالات إلى أكثر من عشرة في الأيام القليلة الماضية معظمها في العاصمة، وسجلت البلاد 36 إصابة، الجمعة.
وأظهرت بيانات تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في تشاد وأنها تسجل 19 حالة جديدة في المتوسط كل يوم في الموجة الجديدة من العدوى بالمنطقة، وهذا يمثل 68% من الذروة التي بلغت أعلى متوسط يومي لها في العاشر من مايو/ أيار.
وجاء في المرسوم الرئاسي أن العزل العام الذي يبدأ في أول يوم من العام الجديد سيستمر لمدة أسبوع مع إمكانية تمديده، وسيتم إغلاق حدود المدينة وكذلك المجال الجوي لتشاد باستثناء رحلات الشحن.
كما سيتم إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة والحانات والمطاعم والخدمات العامة غير الأساسية. وستحظر التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص.
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