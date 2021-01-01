شكرا لقرائتكم فيروس كورونا ارتفاع وفيات كورونا بأميركا.. والصحة العالمية تطالب بتوزيع عادل للقاحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجلت الولايات المتحدة أكثر من 3,900 وفاة بكوفيد-19، وفق تعداد نشرته جامعة "جونز هوبكنز"، الخميس، وهو رقم قياسي يومي جديد للوفيات جراء الفيروس، فيما دعت منظمة الصحة العالمية إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات في ذكرى عام على بدء الجائحة.

وأعلنت الجامعة، التي تتخذ بالتيمور مقرا لها، وفاة 3,927 شخصا بسبب فيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء، في حين تم تسجيل 189,671 إصابة جديدة.

وبهذا تكون حصيلة الإصابات الاجمالية في الولايات المتحدة قد بلغت 19,715,899، والوفيات 341,845 منذ بدء انتشار الفيروس.

وكان كبير خبراء الأمراض المعدية الأميركيين، أنتوني فاوتشي، قد حذر الأحد من أن أسوأ ما في وباء كوفيد-19 ربما لم يحدث بعد، مع توقع ارتفاع الوفيات بمعدلات مقلقة خلال أشهر الشتاء وبعد التجمعات في الأعياد والعطلات.

من أميركا

وبدأت البلاد حملة تلقيح ضد كوفيد-19 تلقى خلالها الجرعات الأولى نحو 2.8 مليون شخص، لكن هذا الرقم لا يزال متأخرا عن الـ20 مليون شخص الذين تعهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب بأن تشملهم الحملة مع نهاية العام.

يأتي ذلك فيما حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدول، الأربعاء، على ضمان توفير اللقاحات لكل الفئات المعرضة للخطر في كل مكان، وليس في الدول الغنية فقط، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإبلاغ الصين عن رصد أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس

ووجه المدير العام، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مناشدة لتوفير 4 مليارات دولار لشراء لقاحات كوفيد-19 لتوزيعها في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال مبادرة "كوفاكس" للقاحات.

وقال تيدروس، في رسالة مصورة نشرت قبل يوم من الذكرى الأولى لإبلاغ الصين المنظمة التابعة للأمم المتحدة برصد حالات أولى من الالتهاب الرئوي لسبب غير معلوم: "هذا هو التحدي الذي يجب أن نرتقي إلى مستواه في العام الجديد".

وأضاف: "تقدم اللقاحات أملا عظيما في تغيير وضع الجائحة. لكن من أجل حماية العالم، يجب أن نضمن تطعيم كل المعرضين للخطر في كل مكان، وليس فقط في البلدان القادرة على تحمل تكاليف اللقاحات".

كما حث الدول على التصدي لنظريات المؤامرة والهجمات على العلم.

كان تحالف مبادرة "كوفاكس"، التي تهدف إلى ضمان حصول الدول الفقيرة على لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل، قد قال في 18 ديسمبر إنه أبرم اتفاقات لتوفير نحو ملياري جرعة، على أن يبدأ تسليم أولى الشحنات في مطلع 2021.