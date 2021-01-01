شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات يجب عليك فيها إجراء اختبار كورونا.. منها حضور حفل أو تجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل البعض إذا ظهرت عليهم أعراض لفيروس كورونا أو البرد والإنفلونزا أو حتى عند التواصل مع شخص مصاب بكورونا حول ما أفضل وقت لإجراء اختبار فيروس كورونا للاطمئنان والتأكد هل أصيبوا بالفيروس التاجى أم لا، واقترح الخبراء 4 علامات تدل على ضرورة إجراء اختبار فيروس كورونا، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

متى يجب إجراء اختبار كورونا؟إذا ظهرت عليك أعراض غير معتادة

لا تختلف العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا لعدوى كورونا عما يعرضك له البرد الموسمى أو الطقس الملوث، ومع ذلك فإن متابعة تطور الأعراض واتخاذ الخطوات اللازمة سيساعدك على اتخاذ إجراءات حاسمة وحماية من حولك أيضًا.

تذكر أن نسبة كبيرة من حالات كورونا قد تكون بطبيعتها بدون أعراض، لكن يمكنك تجربة أو نقل الأعراض إلى الآخرين، وتوصى إرشادات الخبراء بضرورة الاهتمام على نطاق واسع بالأعراض التالية وإجراء اختبار إذا:

يرجى ملاحظة أن القائمة قد لا تكون شاملة بطبيعتها، لكن تظل هذه بعض العلامات الأكثر شيوعًا للعدوى.

- الحمى المستمرة لأكثر من يومين

- السعال الجاف / احتقان الأنف وسيلانه مع السعال (خاصة إذا لم تتعرض له)

- ضيق التنفس

- آلام العضلات / آلام الجسم الحادة

- صداع وقشعريرة

- الطفح الجلدي وتورم الأصابع

- التهاب الحلق

- فقدان مفاجئ للرائحة والتذوق

- قىء ، إسهال ، تعب

من الممكن أن الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات عالية الخطورة أو أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة قد يعانون من علامات حيوية، والتي يجب مراقبتها أيضًا.

إذا كنت على اتصال بشخص جاءت نتيجة اختباره إيجابية

الوقاية خير من العلاج، ويبقى هذا هو المفهوم المتبع في حالات كورونا أيضًا.

وتشير إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن الشخص المعرض للخطر، أو الشخص الذي يجب أن يخضع للاختبار بشكل مثالى هو من على اتصال وثيق بالشخص المصاب، الذى يقضى الوقت مع الشخص على مسافة قريبة لمدة تزيد عن 15 دقيقة، قبل أو بعد يومين قبل حضانة الفيروس.

إذا كنت على اتصال أو تعرف شخصا أثبت مؤخرًا إصابته بالفيروس، فاعتبر نفسك فى خطر أيضًا فى حين أن الخطوات الأولى التى يجب اتخاذها ستكون عزل الذات وتنبيه الأشخاص المقربين لك والذهاب للاختبار.

ويوصى معظم الأطباء بأن يكون الوقت المثالى للاختبار، فى الحالات التى لا تظهر فيها أعراض أو تظهر عليها أعراض، هو 5 أيام بعد وقت الحضانة نظرًا لأنه لن يكون من الممكن دائمًا ظهور الأعراض فورًا بعد الاتصال، فمن المهم عزل نفسك أولاً وقد يُظهر الاختبار الذي تم إجراؤه مبكرًا جدًا نتائج خاطئة.

إذا شاركت فى أنشطة عالية الخطورة

أحد التدابير الاحترازية التي يجب تذكرها خلال العام الجديد ووقت العطلة بقدر ما هو آمن للبقاء في المنزل إذا كنت لا تستطيع بالتأكيد تجنب الخروج، أو حضور نشاط عالي الخطورة (والذي قد يشهد المزيد من الإقبال، مثل حفل زفاف أو حفلة أو تجمع)، ففكر في الذهاب لاختبار كورونا لأن كورونا أعلى بشكل كبير في الأماكن الداخلية، حيث يصعب التباعد الاجتماعي أو بروتوكولات النظافة.

وتذكر أن تحافظ على مسافة كبيرة بمجرد عودتك إلى المنزل وراقب أعراضك، لأنك لا تعرف أبدًا من الذي قد ينشر الفيروس بدون أعراض.

قد يؤدى إجراء اختبارات المستضد، التى تقدم نتائج أسرع إلى تقديم بعض أشكال الأمان والسلامة.

إذا سافرت إلى مكان معدى

السفر نشاط محفوف بالمخاطر تتطلب العديد من الأماكن من المسافرين إجراء اختبار كورونا قبل الدخول أو العودة يعد إجراء الاختبارات في الوقت الحالي أمرًا مهمًا أيضًا بسبب الطبيعة المعدية للطفرة الجديدة، التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة وسرعان ما انتشرت إلى الولايات المتحدة والمزيد من البلدان - يشتبه في المقام الأول بسبب السفر.