كورونا حول العالم.. 194 ألف وفاة بالبرازيل و"قفزة" في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 83 مليونا و814 ألفا و29 إصابة، فيما سجل العالم مليونا و825 ألفا و880 وفاة، الجمعة.



وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 59 مليونا و327 ألفا و26 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

ارتفاع وفيات أمريكا لـ341 ألفا و199

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، إن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 341 ألفا و199 في المجمل، بعد تسجيل زيادة قياسية بلغت 3764 حالة عن الإحصاء السابق.



وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 19 مليونا و663 ألفا و976 حالة، بزيادة 230337 حالة جديدة.





أكثر من 1000 وفاة بالبرازيل لليوم الثالث على التوالي

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، إنها سجلت 56773 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و1074 وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه البلاد أكثر من 1000 وفاة مع عودة الحالات للتزايد بها.

وسجلت البرازيل 7 ملايين و675973 حالة منذ بدء ظهور الجائحة في مارس/ آذار، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 194949 وفقا لبيانات الوزارة، مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.





"الصحة العالمية" تدرج "فايزر" ضمن لقاحات الاستخدام الطارئ

أدرجت منظمة الصحة العالمية لقاح شركتي فايزر وبايونتيك المضاد لفيروس كورونا ضمن قائمتها للقاحات الاستخدام الطارئ، وقالت إن الخطوة تفتح الباب أمام الدول للتعجيل بالموافقة على استيراد اللقاح وتحصين مواطنيها ضد الوباء.

وقالت ماريانجيلا سيماو، مساعدة مدير عام المنظمة "إنها خطوة إيجابية للغاية لضمان القدرة على الوصول إلى لقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم، لكنني أريد التشديد على ضرورة بذل جهود عالمية أكبر لإنتاج القدر الكافي من إمدادات اللقاحات اللازمة لتلبية احتياجات الفئات المعرضة للخطر في كل مكان".





1418 إصابة جديدة في مصر

قالت وزارة الصحة المصرية، الخميس، إنها سجلت 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة مقارنة مع 1411 إصابة و56 وفاة في اليوم السابق.

وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 138062 حالة من ضمنهم 112105 حالة تم شفاؤها و7631 حالة وفاة".



