رسائل العام الجديد.. ترامب فخور وبايدن متفائل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنجازاته بأنها "انتصارات تاريخية"، بينما أعرب الرئيس المنتخب جون بايدن عن تفاؤله بالمستقبل.

جاء ذلك في رسالة في ليلة رأس السنة لكل من ترامب وبايدن قبل ساعات من انتهاء عام 2020 الذي شهد أكبر توتر في الولايات المتحدة بسبب الانتخابات.



وبعد التعهد على مدى أسابيع بالفوز في جهاده للبقاء بالمنصب، قال الجمهوري ترامب في تسجيل مصور على تويتر "ينبغي أن تتذكرونا لما أنجزناه".

ولم يسلّم ترامب بعد بهزيمته في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني أمام منافسه الديمقراطي.

وعاد ترامب إلى واشنطن مبكرا قادما من منتجعه بولاية فلوريدا وسط معركة مع الكونجرس بخصوص مشروع قانون دفاعي وحزمة إعانات للتخفيف من أثر أزمة كورونا.

بايدن من جانبه، أثنى خلال كلمة من ولاية ديلاوير على العاملين بقطاع الصحة وشجع الناس على تلقي التطعيم الواقي خلال ظهور قصير مع زوجته في برنامج خاص مطول على قناة إيه.بي.سي بمناسبة رأس السنة.

وقال بايدن، الذي يتولى الرئاسة رسميا في 20 يناير/ كانون الثاني،: "أنا على يقين تام- على يقين- من أننا سنعود.. بل سنعود أقوى مما كنا".

وكرر دعوته لتوزيع اللقاحات على نحو أسرع.

فيما أشار ترامب في تصريحاته إلى أن الولايات المتحدة أنتجت لقاحا واقيا من كوفيد-19 في وقت قياسي وأن حدسه بحدوث ذلك قبل انتهاء العام كان صحيحا.

والولايات المتحدة من أكثر الدول تضررا بالجائحة وتتصدر قائمة الوفيات الناجمة عنها إذ تجاوز العدد بها 340 ألفا.

وكان من المقرر في الأصل أن يمضي ترامب ليلة رأس السنة في منتجعه في مار الاجو.

ولم يقدم البيت الأبيض سببا لعودة ترامب المبكرة إلى واشنطن، لكنها تتزامن مع معركته مع الكونجرس لاستخدامه حق النقض (الفيتو) لحجب مشروع قانون دفاعي رئيسي ومطلبه زيادة إعانات تخفيف آثار كوفيد-19 ، إضافة إلى تصاعد التوتر مع إيران.

وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قد وجه الأربعاء الماضي لطمة قوية قد تقضي على محاولات ترامب رفع قيمة الإعانات للمتضررين من كورونا، إذ أحجم عن تحديد موعد لإجراء تصويت عاجل على مشروع قانون لرفع مبلغ الإعانة إلى 2000 دولار أمريكي بدلا من 600 وذلك ضمن حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار أقرها الكونجرس هذا الشهر.

وكان الجمهوريون في الكونجرس مساندين لترامب بشكل كبير خلال سنوات حكمه الأربع، لكنه انتقدهم في الأيام الماضية لعدم إبداء دعم كامل له فيما ردده بلا سند عن تزوير الانتخابات ورفضهم مطلبه القيام بمراجعة أكبر.

ورفض ماكونيل مجددا الخميس التصويت على مشروع قانون يزيد من الإعانات المالية للأمريكيين.

وقال إنه يخدم الأغنياء ووصفه بأنه "طريقة سيئة للغاية لمساعدة الأسر التي تحتاج المساعدات حقا".

وأقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون مشروع القانون الإثنين الماضي.

وقال ماكونيل أيضا إنه يجب ألا يكون هناك ما يثير الجدل في إقرار ميزانية السياسة الدفاعية التي تصل إلى 740 مليار دولار والتي اعترض عليها ترامب لأنها لا تلغي حمايات قانونية محددة لشركات التكنولوجيا.

وتعهد الجمهوري جوش هولي عضو مجلس الشيوخ بأن يطعن في فوز بايدن بانتخابات الرئاسة عندما ينعقد الكونجرس يوم السادس من يناير/ كانون الثاني لإحصاء أصوات المجمع الانتخابي رسميا، وهو ما قد يطلق جدالا مطولا في مجلس الشيوخ وإن كانت فرص إبطال النتيجة تبدو منعدمة.

وكان بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين قد أيدوا زيادة المدفوعات بمن فيهم ديفيد بيردو وكيلي لوفلر اللذان يواجهان انتخابات إعادة في ولاية جورجيا في الخامس من يناير كانون الثاني ستحدد الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ في عهد بايدن.