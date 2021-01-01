سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 1 يناير 2021، في تعاملات شركات الصرافة وبعض فروع البنوك في الفنادق والمطارات.

والجمعة، والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي، ارتفعت أسعار اليورو، والجنيه الإسترليني، فيما استقرت أسعار العملات العربية.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عند مستوى 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

وفي البنوك بلغ متوسط الدولار 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا.

والثلاثاء، وقعت مصر اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي، بشأن تمويل البنك لـ3 مشروعات للبنية التحتية بقيمة 1.1 مليار يورو.

أعلى سعر للدولار

وهيمن سعر صرف 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع في 17 بنكا، منها التجاري الدولي، والأهلي الكويتي، والمشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي، وكريدي أجريكول، والإمارات دبي الوطني، وعودة.

واستقر سعر الدولار الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.

الجنيه يتصدر عملات الأسواق الناشئة

وسجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك.

ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في مواجهة الدولار، ليغرد منفردا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25% منذ بداية العام.

في حين منيت عملات الأسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 و30% أمام الدولار الأمريكي، بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه على موقع البنك المركزي إلى 19.25 جنيه للشراء و19.38 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء و 19.35 جنيه للبيع، أمس الخميس.

وزاد متوسط سعر صرف الإسترليني مقابل الجنيه إلى 21.41 جنيه للشراء و 21.55 جنيه للبيع، مقابل 21.23 جنيه للشراء و 21.36 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الريال السعودي، عند مستوى 4.180 جنيه للشراء و4.207 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي 4.269 جنيه للشراء و 4.297 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي 51.53 جنيه للشراء و 51.91 جنيه للبيع، مقابل 51.46 جنيه للشراء و 51.92 جنيه للبيع، أمس.

تثبيت أسعار الفائدة

وأبقى البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وثبت البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر إيداع ليلة عند 8.25%، في أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2014.

وخفض المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام الجاري.

وأظهرت أرقام البنك المركزي نموا أوليا بنسبة 0.7% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2020، ارتفاعا من -1.7% في الربع الثاني من 2020، عندما فرضت مصر حظر تجول ليليا وإجراءات أخرى لاحتواء فيروس كورونا.