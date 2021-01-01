شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الدوخة؟ تعرف على الأسباب والأعراض والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن تعريف الدوخة على أنها صداع غير مؤلم، أثناء الدوخة، يمكن للمريض تحديد أعراضه مثل الدوار، وفقدان التوازن، يصاحب الدوخة أحيانًا غثيان وقيء، في حين أن الدوخة يمكن أن تؤثر بشدة على الشخص ، فهي ليست حالة طبية مستقلة ولكنها غالبًا من أعراض بعض الأمراض الأخرى، ويمكن أن تكون حالة التسطير بسيطة مثل الإرهاق أو شديدة مثل السكتة الدماغية، وغالبًا ما يكون سببها مشاكل عصبية أو الأذن الداخلية، وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth".





ما هي أسباب الدوخة؟

التوتر والقلق: القلق يحفز الدماغ على إفراز هرمونات معينة تزيد من معدل ضربات القلب وسرعة التنفس وتقلص الأوعية الدموية، وكل هذه التفاعلات ينتج عنها خفة أو دوار. وبالمثل ، يمكن أن تؤدي المواقف العصيبة إلى نوبات القلق ، والتي يمكن أن تؤدي إلى الدوار.

انخفاض ضغط الدم: يمكن أن يحدث الدوخة بسبب الانخفاض السريع أو الخطير في ضغط الدم. يمكن أن يظهر انخفاض مفاجئ في ضغط الدم بسبب قلة تناول الماء ، أو فقدان الدم ، أو الحمل ، أو الحساسية.

الدوار: قد يشعر الشخص الذي يعاني من الدوخة وكأن البيئة المحيطة به تدور، وغالبًا ما تسبب مشاكل الأذن الداخلية الدوار. وتشمل هذه المشاكل نوبة الرأس غير المؤذية.

نقص الحديد: يمكن للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الشعور بالدوار.

ما هي اعراض الدوخة؟

اضطراب نبضات القلب

فقدان التوازن

رؤية مزدوجة

الالتباس

صداع الراس

ضعف

غثيان

ما هي عوامل الخطر للدوخة؟

ترتبط بعض العوامل بخطر الإصابة بالدوخة. بعضها يشمل:

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا

تاريخ إصابة في الرأس

النساء

التاريخ العائلي لمرضى الدوار

فئة الدواء الذي يحتوي على مضادات الاكتئاب أو مضادات الذهان

كيف يمكن علاج الدوخة؟

العلاج يعتمد على السبب،إذا كان الأمر خافتًا بسيطًا مجرد خفة الرأس ، فإن الطمأنينة ، والإماهة ، وتعديل نمط الحياة ستكون كافية بعد التقييم المناسب، اما إذا كان السبب هو مرض الأذن (الدوار) ، فإن بعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين قد تكون مطلوبة لمدة قصيرة، وسيكون من الضروري إجراء مزيد من التقييم لعيوب السمع مع اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة.

في الحالات ذات المدى القصير من الدوخة (الدوران) التي تتفاقم مع حركات الرأس، يمكن إجراء بعض المناورات بواسطة أخصائي للحفاظ على نظام التوازن في الأذن الداخلية، وفي حالات أمراض القلب (تشوهات ضربات القلب) ، قد يحتاج المريض إلى منظم ضربات القلب أو جهاز إزالة الرجفان (مزيل الرجفان القابل للزرع) أو الاستئصال بالترددات الراديوية.

في حالات السكتات الدماغية أو أورام المخ المشتبه بها، يلزم تصوير الدماغ متبوعًا بعلاج داعم (طبي / جراحي). إذا كان السبب هو عدم توازن الكهارل ، خاصةً الصوديوم ، فقد يلزم التصحيح باستخدام الدواء ، مما يؤدي إلى إيقاف الدواء الذي يؤدي إلى انخفاض الصوديوم (مثل مدرات البول).