شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل سيعمل اللقاح على سلالة فيروس كورونا الجديدة وهل ينتشر بسهولة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقًا لأحدث التقارير يمكن أن يكون سلالة فيروس كورونا الجديدة أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70% من المتغير القديم، وعندما بدأ العالم فى التفكير أنه مع وجود لقاح فى الأفق، قد تتم السيطرة على حالة الوباء، وضعت السلالة الجديدة البلدان فى حيرة مرة أخرى.

وأعلنت حكومة المملكة المتحدة وجود متغير جديد لـ كورونا فى وقت سابق من هذا الشهر، لكن سرعان ما بدأ الفيروس فى الانتشار دون حسيب ولا رقيب، وقد وصلت هذه السلالة بالفعل إلى عدد من البلدان، بما فى ذلك إيطاليا والسويد وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وألمانيا وكندا واليابان، ما دفع أكثر من 50 دولة، بما فى ذلك الهند، إلى فرض قيود السفر على المملكة المتحدة.

ونعرض وفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، أبزر الأسئلة حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

س : هل ينتشر بسهولة أكبر وتجعل الناس أكثر مرضا؟

يتزايد القلق منذ تصريح رئيس الوزراء البريطانى أن متغير فيروس كورونا ينتشر بسهولة أكبر من الأنواع السابقة، وأنه يتحرك بسرعة عبر إنجلترا، كما أكد مسئولو الصحة في ولاية كولورادو الأمريكية إنهم عثروا على السلالة.

س : ما سلالة كورونا الجديدة؟

المتغير الجديد الذى أطلق عليه العلماء اسم "VUI - 202012/01"، يتضمن طفرة جينية فى بروتين "سبايك" الذى يستخدمه فيروس كورونا SARS-CoV-2 لإصابة الخلايا البشرية.

س : من أين أتت هذه السلالة الجديدة؟

شوهدت متغيرات جديدة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في الصين منذ ما يقرب من عام، وغالبًا ما تتحور الفيروسات أو تطور تغييرات صغيرة، حيث تتكاثر وتتنقل بين السكان.

معظم التغييرات بسيطة وفقا لتصريحات الدكتور فيليب لاندريجان، عالم سابق في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ويدير برنامجًا صحيًا عالميًا في بوسطن: قائلا "إن تغيير حرف أو حرفين في الأبجدية الجينية لا يحدث فرقًا كبيرًا فى القدرة على التسبب فى المرض".

الموقف الأكثر إثارة للقلق هو عندما يتحور الفيروس عن طريق تغيير البروتينات الموجودة على سطحه لمساعدته على الهروب من الأدوية أو الجهاز المناعى، أو إذا حصل على الكثير من التغييرات التى تجعله مختلفًا تمامًا عن الإصدارات السابقة.

س : كيف يصبح نوع واحد أو سلالة مهيمنة؟

يمكن أن يحدث ذلك إذا ترسخ أحد المتغيرات وبدأ فى الانتشار فى منطقة ما، أو لأن أحداث "الموزع الفائق" ساعدته على التأسيس، ويمكن أن يحدث أيضًا إذا أعطت طفرة متغيرًا جديدًا ميزة، مثل مساعدته على الانتشار بسهولة أكبر من الأنواع الأخرى المنتشرة.

ولايزال العلماء يعملون على تأكيد ما إذا كان البديل في إنجلترا ينتشر بسهولة أكبر، لكنهم يجدون بعض الأدلة على ذلك، وقال لاندريجان إن المتغير "يتفوق على السلالات الأخرى ويتحرك بشكل أسرع ويصيب المزيد من الناس ، لذا فهو يفوز بالسباق".

وقال مسئولو منظمة الصحة العالمية إنه تم اكتشاف النوع البريطانى لأول مرة فى سبتمبر، وظهر نوع جديد من جنوب أفريقيا.

س : ما المقلق بشأن متغير الفيروس البريطاني؟

يحتوى على العديد من الطفرات، ما يقرب من 20، 8 منها تحتوى على البروتين الشائك الذي يستخدمه الفيروس لربط الخلايا وإصابتها.

وقال الدكتور رافي جوبتا ، خبير الفيروسات بجامعة كامبريدج في إنجلترا ، إن دراسات النمذجة تشير إلى أنه قد يكون أكثر عدوى بمرتين من النسخة الأكثر شيوعًا في إنجلترا حتى الآن، ونشر هو وباحثون آخرون تقريرًا عنها على موقع ويب يستخدمه العلماء لمشاركة التطورات بسرعة ، لكن لم تتم مراجعته رسميًا أو نشره في مجلة.

س : هل المتغير يجعل الناس يمرضون أكثر أم من المرجح أن يموتوا؟

وقال لاندريجان: "لا يوجد مؤشر على أن أيا من هذين صحيحين، لكن من الواضح أن هاتين القضيتين يجب أن نراقبهما"، فمع إصابة المزيد من المرضى بالنوع الجديد سنعرف قريبًا إلى حد ما ما إذا كانت السلالة الجديدة تجعل الناس أكثر مرضًا".

وقالت ماريا فان كيركوف ، خبيرة تفشي الأمراض في منظمة الصحة العالمية إن "المعلومات التي لدينا حتى الآن هي أنه لا يوجد تغيير" في نوع المرض أو شدته.

س : ما الذى تعنيه طفرات الفيروس في العلاجات؟

تثير حالتان فى إنجلترا القلق من حدوث طفرات، وأنه يمكن أن تضر المتغيرات الجديدة الناشئة بفاعلية الأدوية التي تزود الأجسام المضادة لمنع الفيروس من إصابة الخلايا.

وقالت إحدى شركات تصنيع الأدوية الأمريكية، إيلي ليلي، إن الاختبارات في معملها تشير إلى أن العقار لا يزال نشطًا بالكامل.

س : ماذا عن اللقاحات والسلالة الجديدة؟

يعتقد العلماء أن اللقاحات الحالية ستظل فعالة ضد البديل، لكنهم يعملون على تأكيد ذلك، وكرر المسئولون البريطانيون أنه لا توجد بيانات تشير إلى أن البديل الجديد يضر بفعالية اللقاحات المتاحة.

وقال العديد من العلماء إن اللقاحات تحفز استجابات واسعة للجهاز المناعي إلى جانب حث الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة للفيروس، لذلك من المتوقع أن تستمر في العمل.

س : ما الذي يمكنني فعله لتقليل مخاطر سلالة كورونا الجديدة؟

يقول خبراء الصحة العامة إن اتباع النصائح لارتداء قناع، وغسل يديك كثيرًا، والحفاظ على مسافة اجتماعية، وتجنب الازدحام يقلل مخاطر الإصابة.