شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية للفلفل الحلبى.. منها إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفلفل الحلبى، المعروف باسم الفلفل الحلو، هو نوع من التوابل معروف بـ "الفلفل الحلو والمعتدل والساخن والفليفلة والكاين والفريجيتيلو والهالابينو والفلفل"، ويستخدم الفلفل الحلو على نطاق واسع بمطبخ الشرق الأوسط، لإضفاء مذاق حار للطعام، إلا أن هناك 6 فوائد صحية لتناول الفلفل الحلو، وفقا لموقع boldsky وهى:

إنقاص الوزن

الفلفل الحلبى يزيد من التمثيل الغذائى فى الجسم ويسهم فى رحلة إنقاص الوزن، فإنه يحفز العرق الذى يساعد على حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع، ومع ذلك يجب على المرء أن يجمع بين تناوله وبين التمرين المناسب للحصول على نتائج مرضية.



انقاص الوزن

يحسن البصر

الفلفل الحلبى من التوابل المليئة بفيتامين أ ومضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين، هذه العناصر الغذائية هى المسئولة عن تقوية البصر والوقاية من أمراض العين مثل جفاف العين والعمى الليلى وإعتام عدسة العين وعدم وضوح الرؤية.



العين

يخفض ضغط الدم

الاستهلاك طويل الأمد للكابسيسين الغذائى الموجود فى الفلفل الحلو، قد يساعد فى تحسين توسع الأوعية وتقليل ضغط الدم، لذلك يقترح الخبراء إدراج الكمية الكافية من الفلفل الحلبى يومياً فى الوجبات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.



يخفض ضغط الدم

يعزز المناعة

مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وبيتا كاروتين فى الفلفل الحلبى لها خصائص مناعية، إذ أنها تساعد على تحسين وظائف المناعة وتوفر تأثيرات وقائية ضد العدوى مثل البكتيريا والفيروسات التى تسبب الأمراض.



المناعة

يعالج مشاكل الجهاز التنفسى

يعمل الفلفل الحلبى كعامل مخاطى أو مقشع ويساعد على تخفيف احتقان الأنف ومخاط الشعب الهوائية من أجل التنفس السليم، وتساعد الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة فى التوابل أيضًا فى تقليل التهاب الرئتين، كما هو الحال فى الربو.



مشاكل الجهاز التنفسي

مرض السكرى

يحتوى الفلفل الحلبى على مركب رئيسى يساعد فى تقليل حالات الاضطرابات الأيضية مثل مرض السكرى، كما أن للفلفل الحلبى تأثيرات مضادة لمرض السكرى تساعد فى الحفاظ على مستويات الجلوكوز فى الجسم وتقى من خطر الإصابة بمرض السكرى.