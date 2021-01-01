شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الوقت المناسب لتناول خل التفاح والاستفادة منه صحيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم خل التفاح منذ عصور طويلة لما عرف عن خصائصه الطبية، يتم صنعه عن طريق الجمع بين التفاح والخميرة، مما ينتج عنه الكحول ويتم تخميره لاحقًا في حمض الأسيتيك عن طريق إضافة البكتيريا، كما أنه يحتوي على الماء والمعادن والفيتامينات وكميات ضئيلة من الأحماض الأخرى.

ووفقا لتقرير لصحيفة تايمز اوف انديا timesofindia أظهر خل التفاح نتائج قوية لفقدان الوزن ، مما جعله شائعًا للغاية كما أنه يساعد في علاج العديد من المشاكل مثل مرض السكري من النوع 2 والأكزيما وارتفاع الكوليسترول في الدم يفضل الناس تناول خل التفاح في أوقات مختلفة من اليوم.

كيف يمكن لخل التفاح أن يساعد في إنقاص الوزن؟

يقال إنه عندما يحاول المرء إنقاص الوزن ، يجب أن يتناول المشروب مباشرة قبل تناول الوجبة هذا يبقيهم ممتلئين ويمنعهم من الإفراط في تناول الطعام كما أنه يساعد في تكسير النشويات التي تتناولها بعد شربها. الشيء الذي يجب التأكد منه هو عدم تناول خل التفاح مطلقًا دون تخفيفه لأن تناوله بمفرده يمكن أن يؤدي إلى تلف المريء والأسنان، ولكن يكون بإضافة ملعقة على كوب ماء.

الوقت المناسب لشرب خل التفاح

يجب أن تكون قد صادفت معلومات مختلفة تدعي أن شربه في الليل أفضل أو لماذا شربه في الصباح أفضل لكن الحقيقة هي أنه لا يوجد حتى الآن دليل علمي يثبت أن شربه في وقت معين أفضل من الآخر.

شرب خل التفاح في الصباح

إذا كنت تعاني من عسر الهضم ، يمكنك تجربة خل التفاح في الصباح يقال إن تناوله في الصباح يمكن أن يساعدك على محاربة الغازات لكن رائحة خل التفاح يمكن أن تجعل المرء يشعر بالغثيان إذا شربه أول شيء في الصباح، أولا يمكنك تناول كوب من الماء وإضافة ما لا يزيد عن ملعقة واحدة من خل التفاح إليه ولاحظ كيف تشعر بعد تناوله.

شرب خل التفاح أثناء الليل

يعتقد بعض الخبراء أن تناوله في الليل يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم ، بينما يزعم البعض أنه يمكن أن يحسن نومك إذا كنت تستهلكه بالماء الساخن والعسل، يقال أيضًا أن وجود خل التفاح في الليل يساعد في تخفيف أي ألم في الحلق لأنه مضاد للجراثيم بطبيعته لذلك ، إذا كنت عرضة لالتهاب اللوزتين فخل التفاح أفضل طريقة للتخلص من هذه المشكله، شرب خل التفاح قبل النوم يمنعك أيضًا من أن تنفث رائحة كريهة في الصباح.

ما هي كمية خل التفاح التي يجب تناولها يوميًا؟

شرب 15 مليلترًا أو ملعقة كبيرة من خل التفاح يكفي للشخص للحصول على فوائده الصحية المحتملة.